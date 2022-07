Brasil Ministério Público quer continuidade de investigação sobre morte de petista em Foz do Iguaçu

Por Redação O Sul | 16 de julho de 2022

Compartilhe esta notícia:











MP solicitou o resultado da perícia no telefone celular de Jorge José Guaranho, indiciado pela Polícia Civil pelo homicídio do petista. Foto: Reprodução MP solicitou o resultado da perícia no telefone celular de Jorge José Guaranho, indiciado pela Polícia Civil pelo homicídio do petista. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Ministério Público do Paraná informou à Justiça que não considera encerrada a investigação da morte do militante petista Marcelo Arruda, em Foz do Iguaçu, ocorrida no último sábado (9), e solicitou o resultado da perícia no telefone celular de Jorge José Guaranho, indiciado pela Polícia Civil pelo homicídio.

O documento é assinado pelo promotor Tiago Lisboa Mendonça e foi apresentado à Justiça após a Polícia Civil indiciar o policial penal Jorge Guaranho pelo crime e descartar motivação política para o homicídio.

Na manifestação, o promotor diz que “aguarda-se, além da conclusão das atividades investigativas pela Delegacia de Homicídios de Foz do Iguaçu, com o consequente encarte do despacho de indiciamento formal do investigado e relatório conclusivo, a juntada dos laudos periciais eventualmente pendentes”.

Em nota divulgada na sexta-feira (15), os advogados que representam a família de Marcelo Arruda afirmaram que, “por certo, a necessária continuidade das investigações demonstrará a nossa convicção quanto as motivações políticas do assassinato”.

“O relatório apresentado é recheado de contradições e imprecisões que demonstram a deficiente formação do mesmo”, diz a nota, crítica às investigações.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil