Por Redação O Sul | 15 de fevereiro de 2025

Homem forte do governo Trump, Musk republicou no X postagem de um protesto bolsonaristas no Brasil. (Foto: Reprodução/X)

A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, afirmou que o chefe do Departamento de Eficiência Governamental dos Estados Unidos, Elon Musk, está “usando o X” para “comandar” um protesto de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro no Brasil.

A declaração ocorreu nesse sábado (15), em publicação na rede social X, que também pertence ao funcionário do presidente Donald Trump. Na postagem, a deputada federal também criticou apoiadores de Bolsonaro pelo que chamou de “bater continência” para os Estados Unidos.

“Elon Musk usando o X para comandar um protesto de bolsonaristas aqui no Brasil. Essa gente do inelegível não tem noção do que seja a palavra soberania. Bater continência para bandeira dos EUA é pouco. Querem entregar de vez o País e nem se envergonham disso”, escreveu a petista.

Gleisi reagiu a Musk após ele ter compartilhado a publicação de um usuário sobre a mobilização da direita brasileira na organização de atos de rua pelo impeachment do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A postagem compartilhada por Musk, às 23h22 da sexta-feira (14), fala em uma “onda nacional de protestos” no dia 16 de março. A postagem original também contém fotos de manifestações da direita na Avenida Paulista. O empresário escreveu “uau” ao repostar a publicação.

Pressão de Trump

O colunista do UOL, Jamil Chade, aponta que Elon Musk e congressistas da base mais radical do governo de Donald Trump vêm ampliando a pressão sobre o Brasil. Em uma série de publicações nas redes sociais nos últimos dias, os republicanos e seus aliados reforçaram ataques contra o governo de Luiz Inácio Lula da Silva e repetiram a narrativa de que existiria uma suposta censura sendo aplicada no Brasil.

No Palácio do Planalto e entre diplomatas brasileiros, o temor é de que o bolsonarismo tente atrair o governo Trump para a eleição em 2026, no país. Embaixadores experientes também admitiram que essa relação entre as alas mais radicais desses movimentos populistas nos EUA e no Brasil pode abalar os esforços do governo de usar canais tradicionais para negociar com a Casa Branca.

Musk no X não foi único a se manifestar. Segundo Chade, o senador republicano Mike Lee foi às redes sociais para insuflar a ideia promovida por bolsonaristas que dinheiro público americano teria sido usado nas eleições em 2022, no Brasil, para supostamente favorecer os adversários do PL. Não há qualquer evidência comprovada neste sentido.

Eduardo Bolsonaro

Nessa semana, em sua segunda viagem aos EUA em menos de um mês, Eduardo Bolsonaro se reuniu com os deputados da base de Trump, os republicanos Chris Smith, Rich McCormick, Jim Jordan e Maria Salazar, assim como com o senador Rick Scott.

Eduardo estava ao lado do pai na live que Jair Bolsonaro participou nesse sábado com brasileiros que moram nos Estados Unidos e fez novos ataques ao TSE.

Outra estratégia do bolsonarismo é a de tentar usar a visita do relator da OEA para Liberdade de Expressão, Pedro Vaca, para que haja um documento internacional que fale nos supostos abusos do governo Lula e do STF. ONGs brasileiras, deputados e senadores alertaram Vaca sobre essa manipulação.

“Mas há um temor de que uma mera frase no relatório final de Vaca seja instrumentalizado pelos bolsonaristas para conseguiu o apoio de Trump em algum tipo de pressão internacional sobre o Brasil. Uma vez mais, é a eleição de 2026 que está no foco”, finaliza Chade. (Com informações do Estadão Conteúdo e UOL)

