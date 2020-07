Magazine Elton John celebra 30 anos de sobriedade: “Poderia estar morto”

Por Redação O Sul | 30 de julho de 2020

No passado, o cantor revelou ter começado a usar cocaína em 1974 em passou 16 anos dependente da droga e outros vícios

Elton John usou suas redes sociais nesta quarta-feira (29) para celebrar seus 30 anos de sobriedade. Com direito a um bolo temático e muitos cartões de parabéns, o cantora de 74 anos comemorou a data especial.

Entre as fotos, Elton ainda compartilhou uma imagem da moeda de comemoração pela data, um dos símbolos mais importantes na trajetória de pessoas que lutam pela sobriedade, gravada com a frase “To thine own self be true”, da peça Hamlet, que significa “seja verdadeiro a você mesmo” e é um dos principais lemas entre grupos de Alcoólicos Anônimos.

No passado, o cantor revelou ter começado a usar cocaína em 1974 em passou 16 anos dependente da droga e outros vícios antes de buscar um tratamento para a sobriedade.

