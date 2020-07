Celebridades Wanessa Camargo, marido e filhos testaram positivo para o coronavírus: “Assustei”

Por Redação O Sul | 30 de julho de 2020

Wanessa Camargo revelou que ela, o marido, Marcus Buaiz e os dois filhos do casal, José Marcus e João Francisco, testaram positivo para Covid-19. Segundo a cantora, a família pegou a doença no começo do período de isolamento no Brasil.

“Meu filho ficou doente e fiquei nervosa porque tivemos um caso positivo bem perto da gente, um dos primeiros casos no Brasil. Eu comecei a ficar mal…Foi coronavírus que a gente pegou, mas não sabia. Fizemos o exame no primeiro dia, deu negativo, mas fizemos a quarentena. Todo mundo pegou: José, eu, Marcus, João”, contou em live da revista “Glamour” a primogênita de Zezé Di Camargo e Zilu Godoi.

A cantora destacou que ela apresentou efeitos colaterais mais intensos que o restante da família. “Os funcionários não pegaram. As crianças tiraram de letra. Eu assustei, chorava, sentia o pulmão sem ar. Não conseguia respirar. Um mês depois fizemos o IgG, aí deu positivo”, detalhou.

A doença também foi razão para um pronunciamento de Zé Neto, dupla de Cristiano. Em junho, ele foi diagnosticado com Covid-19 e fez isolamento longe da família. No entanto, recentemente, ele reuniu amigos em casa, alegando que todos já haviam testado positivo.

“As pessoas vão perguntar: por que vocês estão sem máscara? Porque todo mundo aqui já pegou Covid. É a turma do Covid”, disse na ocasião. Nesta quarta-feira (29), ele se desculpou pela postura. “Passando aqui para, primeiramente, pedir desculpas pelo post infeliz que eu fiz, em um momento de ignorância, achando que quem já pegou Covid não pega de novo. Fui orientado aí que realmente quem pegou está sujeito a pegar de novo”, afirmou.

