Ivete Sangalo deixa quadro de técnicos do "The Voice Brasil": "Não foi fácil"

30 de julho de 2020

"The Voice é uma família e estarei conectada com todo meu coração e minha torcida", disse a cantora Foto: Isabella Pinheiro/Divulgação "The Voice é uma família e estarei conectada com todo meu coração e minha torcida", disse a cantora. (Foto: Isabella Pinheiro) Foto: Isabella Pinheiro/Divulgação

O “The Voice Brasil”, da TV Globo, está confirmado para o segundo semestre e a nona temporada traz novidade: Ivete Sangalo, que esteve na cadeira nos últimos três anos e também foi técnica do “The Voice Kids”, não participará da nova edição do reality.

“Não foi uma decisão fácil e eu não estarei presente como técnica nesta edição, mas o The Voice é uma família e estarei conectada com todo meu coração e minha torcida”, destacou a cantora nesta quarta-feira (29). Assim como os programas que já retornaram aos Estúdios TV Globo, a atração vem sendo desenvolvida com todos os cuidados previstos no protocolo de segurança da emissora carioca.

O time vem em nova formação: Lulu Santos, Michel Teló, pentacampeão da atração, e Iza passam a ter a companhia de Carlinhos Brown. O músico volta ao “The Voice Brasil” depois de uma temporada apenas na versão “Kids” do programa.

“Sei que Brown vai cuidar dessa cadeira e das nossas vozes com todo amor e o talento de sempre, assim como Iza, Lulu e Teló. Vai ser mais uma edição linda, podem esperar!”, garantiu Ivete. O reality tem direção artística de Creso Eduardo Macedo e apresentação de Tiago Leifert.

Brown se afirmou ansioso para dividir novamente as cadeiras com Lulu e Teló e para estar pela primeira vez ao lado de Iza. “Estar no ‘The Voice Brasil’ é sempre uma alegria. Conhecer novas vozes, aprender tantas coisas novas com quem chega para apresentar seu canto, sua arte. É sempre muito bonito ver a coragem de quem está ali compartilhando sua voz com todos nós. Nesta temporada, além de voltar a dividir bancada com os queridos Lulu e Teló, terei a hora de estar também com Iza, que é uma potência de presença e de voz. Vamos para mais um programa! Vamos com a força da música que é cura para todo o mal”, vibrou o artista.

