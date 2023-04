Colunistas Elton Weber apresenta projeto que não anula tramitação de propostas da legislatura anterior

13 de abril de 2023

Deputado Elton Weber propõe que tramitação de propostas tenha validade na nova legislatura Foto: Divulgação Foto: Divulgação

O deputado estadual Elton Weber (PSB) protocolou, nesta quarta-feira (12), um Projeto de Resolução determinando que toda proposição desarquivada pelo autor após sua reeleição retome a tramitação no estágio em que se encontrava na legislatura anterior.

Atualmente, os projetos desarquivados voltam automaticamente à estaca zero. A modificação do Artigo nº 178 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado leva em conta a economia processual, e acompanha regramento que já é adotado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado.

O deputado Elton Weber justifica a importância da validação dos atos legislativos já ocorridos:

“O atual sistema não é razoável, primeiro porque ele simplesmente anula as decisões dos legisladores anteriores, tomadas no exercício do mandato. Em segundo lugar, a norma prejudica a sociedade ao tornar ainda mais lenta a decisão final sobre os temas, além de gerar custos desnecessários com a repetição do processo de análise e votação em comissões até a deliberação em Plenário. É uma perda de tempo para a sociedade e um desperdício de dinheiro também. Temos projetos que demoram anos para avançar e, muitas vezes, quando chegam na reta final, a legislatura acaba, um trabalho perdido”, explica.

