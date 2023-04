Colunistas Esquerda tenta colocar deputada vítima de assédio por deputado do PCdoB como culpada

Por Flavio Pereira | 13 de abril de 2023

Deputada Julia Zanatta, assediada por deputado comunista, é acusada pelo PCd0B de "armação". (Foto: Reprodução de vídeo)

Um cena chocante marcou os bastidores da visita do ministro da Justiça, Flávio Dino, à Comissão de Segurança da Câmara na última terça-feira (11/4). O deputado Márcio Jerry (PCdoB-MA) assediou de forma grosseira a deputada Júlia Zanatta (PL-SC), aproximando-se por trás e cheirando o pescoço da parlamentar. O PCdoB saiu em defesa do deputado, afirmando tratar-se de “armação” da deputada, repetindo o discurso do seu chefe maior e repisando o mantra da esquerda: “Acuse-os do que você faz, chame-os do que você é”. O desabafo da deputada e as fotos da sessão não deixam dúvidas:

“Nunca dei liberdade para esse deputado e nem sabia qual era o nome dele, mas ele se sentiu LIVRE para chegar por trás de mim. O problema central não é direita x esquerda, mas a degradação moral de alguns, que normalizam certas condutas quando se trata de seus aliados. A sorte que alguém pegou a cena ABSURDA!”

Baixaria total na Câmara

O Corregedor Parlamentar da Câmara, deputado Domingos Neto (PSD-CE), afirma que deseja agir com rigor para conter os excessos. O problema é que, desde o inicio da legislatura, nunca se viu tanta baixaria na Câmara. Expressões como “fdp, c…, v.., ch…”, e outras ainda piores, são comuns no plenário. A dificuldade de Domingos Neto é que, caso resolva aplicar punições por quebra de decoro, numa tacada inicial teria de incluir pelo menos metade dos deputados.

A guerra dos blocos na Câmara

Um bloco parlamentar integrado por nove partidos, que somam 173 deputados, foi anunciado nesta quarta-feira (12) na Câmara dos Deputados. O bloco reúne União Brasil (59), PP (49), Federação PSDB-Cidadania (18), PDT (17), PSB (14), Avante (7), Solidariedade (5) e Patriota (4) e passa a ser a maior força política em número de deputados, superando o bloco formado por MDB, PSD, Republicanos, Podemos e PSC, que conta com 142 deputados. Esses são os dois únicos blocos em funcionamento atualmente na Câmara.

Ipea mostra queda na arrecadação e déficit nas contas do governo Lula em março

Não se trata de discurso, mas de números: o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) apresentou projeção na quarta-feira (12) de um déficit primário de R$ 289 milhões nas contas do governo federal em março. Enquanto a receita líquida do governo central atingiu R$ 152,1 bilhões no mês, com um acréscimo em termos reais de 3,4% quando comparado a março do ano passado, a despesa totalizou R$ 152,4 bilhões, decréscimo de 1% na mesma base de comparação. No acumulado deste ano até março, o superávit primário está em R$ 38,4 bilhões, bem menor que os R$ 54,1 bilhões no mesmo período de 2022, quando o país deixava a fase mais aguda da pandemia.

Viva a pretinha!

Das andanças do colunista em Brasília: a Secretária de Planejamento, Governança e Gestão, Danielle Calazans, que pelo fato de manter residência em Brasília, despacha nos inícios de semana na sede da representação do governo gaúcho no Distrito Federal, teria recebido um NÃO ao solicitar transporte até o aeroporto JK, no carro oficial que serve ao órgão. Não teve a mesma sorte da Pretinha, a cadelinha pet da chefe do escritório Patricia Kotlinski – que não tem o status de secretária – ,e que com frequência circula no carro oficial, ao lado da tutora.

Governo Federal defende soluções regionalizadas para avanço da infraestrutura no país

O colunista recebeu da Casa Civil da Presidência da República, a seguinte nota:

“Para o avanço da infraestrutura, do saneamento e da indústria no Brasil, o Governo Federal vai apostar na flexibilidade de soluções para alavancar investimentos e promover desenvolvimento com geração de empregos. Em evento da Associação Brasileira de Infraestrutura e Indústrias de Base (ABDIB), nesta quarta-feira (12), o ministro da Casa Civil, Rui Costa, defendeu que sejam promovidas soluções diferentes para cada realidade do país, abrindo o leque a diversas formas de se realizar obras e investimentos, a exemplo de concessões, Parcerias Público Privadas (PPP), obras públicas e outras modalidades. ” A infraestrutura é uma questão de Estado e não de governos. Precisamos ter previsibilidade e ter sempre em mente que o país é continental, e muitas vezes, no plano federal, se esquecem de que somos uma federação”, alertou.

O ministro assinalou que não se pode reduzir modelos a um só. “Não dá para nivelar soluções… comparar, por exemplo, a cidade de São Paulo com a cidade de Buritirama, no interior da Bahia. São realidades absolutamente diferentes e não podemos impor as mesmas soluções e mesmas obrigações”, destacou Rui Costa.

Ao citar a assinatura de decretos pelo presidente Lula para destravar o setor de saneamento, o ministro adiantou que o governo editará uma Medida Provisória (MP) para atualizar valores de diversas obras inacabadas pelo Brasil. “Vamos atualizar os valores dessas obras para vê-las concluídas ainda este ano”, disse.

O ministro reforçou o prazo para que gestores públicos atualizem o status de obras paradas na plataforma federal Mãos à Obra. A iniciativa prevê a retomada da execução de equipamentos sociais nas áreas de Saúde, Educação, Esporte, Cultura, além de unidades habitacionais do Programa Minha Casa, Minha Vida e outros projetos que integram a carteira do Ministério das Cidades.”

Missa de sétimo dia do ministro Sanseverino será nesta sexta, em Porto Alegre

O Superior Tribunal de Justiça informa que a missa de sétimo dia de falecimento do ministro Paulo de Tarso Sanseverino será celebrada nesta sexta-feira (14), às 18h, na Catedral Metropolitana de Porto Alegre.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

