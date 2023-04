Cláudio Humberto Ministra-problema do Turismo pode perder o cargo

Por Cláudio Humberto | 13 de abril de 2023

(Foto: Divulgação)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

O União Brasil, com um pé dentro e outro fora do governo, avisou a Lula que não abre mão do Ministério do Turismo, ocupado por Daniela Carneiro. Ela é filiada ao partido, mas com outros cinco deputados pediu à Justiça o “direito” de ignorar a lei da fidelidade partidária e mudar de sigla sem perda de mandato. Daniela foi nomeada após negociação com o partido, o marido Wagner Carneiro e a bancada do Rio. A Justiça Eleitoral tem decidido, nesses casos, que o mandato pertence ao partido.

Apoio caro

Lula tem dívida com “Waguinho”, de Belford Roxo, de alegadas ligações a milicianos, único prefeito da baixada fluminense que o apoiou em 2022.

Gula

Waguinho rompeu com o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Luciano Bivar quer cargos de Castro e rifou Waguinho no Estado.

Destino

A tropa de Daniela deve seguir Waguinho e se filiar ao Republicanos, o que agrada o Planalto. O partido se declara independente.

Não ouve ninguém

No União, sobram reclamações contra Bivar. Há rebeliões nos diretórios do Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia e Pernambuco.

Janja ignora que imposto é pago pelo consumidor

Referência do nível de esquerda que chegou ao poder, a primeira-dama e ativista Janja não faz ideia de como funciona a economia. Durante o voo de ida para a China, ela respondeu no Twitter às críticas sobre a taxação de produtos de pequeno valor adquiridos por brasileiros de baixa renda em sites chineses, afirmando que o imposto só será cobrado das empresas e não do consumidor. Ela desconhece uma regra rudimentar: o imposto é incorporado ao valor do produto, paga quem o consome.

Vala-nos, Deus

De acordo com a concepção torta da pessoa mais influente do governo Lula, “a taxação é para as empresas e não para o consumidor”.

Na conta de Haddad

Pior é que, no post, Janja atribuiu a “explicação” a Fernando Haddad. Se isso é verdade, o ministro da Fazenda também não sabe o que diz.

É verdade eçe bilete

Em seu texto sem revisão de redator a bordo do Airbus, a “socióloga” de nível superior sentencia: “total errada essa matéria”.

Desfazendo o L

A notícia de que compras de até 50 dólares (R$ 250) serão taxadas colocou o governo Lula entre mais comentados do Twitter. A hashtag “Desfazendo o L” chegou ao topo do ranking nesta quarta-feira (12).

Sem teste, nada feito

O presidente Lula (PT) e a primeira-dama Janja fizeram novo teste de covid para serem recebidos pelo chinês X Jinping, nesta quinta (13). Ano passado, o presidente de Hong Kong foi barrado por conta do vírus.

Blocos de interesses

O “super blocão” de 173 deputados reforça a liderança de Arthur Lira, mas não será monolítico. Afinal, PDT (17 deputados) e PSB (14), por exemplo, serão mais obedientes a Lula, assim como a maior parte dos integrantes do bloco dos 142 (MDB, PSD, Republicanos) seguirão Lira.

Dormindo com o inimigo

A diplomacia brasileira acompanha com lupa a agenda de Lula na China. O presidente visita a sede da Huawei, companhia chinesa banida dos Estados Unidos, segundo maior parceiro comercial do Brasil.

Polícia neles

O governador Ibaneis Rocha (MDB) afirmou ontem à Rádio Bandeirantes que no Distrito Federal não haverá tolerância a invasões de propriedades rurais, como ameaçam os criminosos amigos do alheio.

Twitter Inc. morreu

A Twitter Inc., comprada pelo inovador empresário Elon Musk, foi extinta oficialmente. Segundo documentos protocolados na Justiça da California, a empresa agora integra a X Corp, futuro “aplicativo de tudo” de Musk.

Terá quarentena?

Um dia após se aposentar do STF, Ricardo Lewandowski já sabe o que vai fazer: advogar. Ele já recebeu das mãos de Beto Simonetti, presidente da OAB, a carteirinha que o autoriza a exercer a profissão.

Explica aí

A Comissão de Comunicação da Câmara aprovou pedido de explicação sobre encontro do ministro da Comunicação, Juscelino Filho, e da primeira-dama Janja com influenciadores. O pedido é de Nikolas Ferreira (PL-MG) que quer saber quanto tudo custou e o critério para os convites.

Pensando bem…

…nem na Câmara PT e PSB estão do mesmo lado.

PODER SEM PUDOR

Liberação rápida de verba

Nilo Coelho chefiava o governo de Pernambuco e era grave a crise na Casa de Detenção. Não havia dinheiro nem para alimentar os presos. Ligou para Joel Hollanda, responsável pela liberação da verba, que tentou argumentar: “O senhor sabe, governador, a situação do Estado é difícil…” Coelho fuzilou: “Qual é o endereço da sua casa?” Hollanda informou, sem saber direito o porquê o pedido, até ouvir: “Então, se prepare: amanhã, 800 presos vão almoçar lá!” E desligou. No dia seguinte, a verba estava liberada.

Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

