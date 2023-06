Geral Em 2017, submarino argentino desapareceu e demorou um ano para ser encontrado

Por Redação O Sul | 20 de junho de 2023

O ARA San Juan foi localizado a 907 metros de profundidade. (Foto: Reprodução)

Autoridades norte-americanas fazem buscas por um submarino que desapareceu no último domingo (18) durante uma expedição turística para ver os restos do Titanic. Há quase 6 anos, uma operação parecida foi feita na América do Sul para localizar um submarino argentino que desapareceu. À época, a embarcação demorou um ano para ser encontrada.

No caso argentino, que aconteceu em novembro de 2017, 44 pessoas morreram. O submarino ARA San Juan era da Marinha da Argentina e voltava para a base naval após a realização de exercícios militares.

Vazamento

Horas antes do desaparecimento, no dia 15 de novembro de 2017, o comandante do submarino alertou para a existência de uma falha provocada pela entrada de água por um duto de ventilação. A água vazou no compartimento das baterias elétricas e produziu um princípio de incêndio.

A Marinha argentina disse que a falha foi corrigida e que o submarino continuou navegando. No entanto, o rastro da embarcação foi perdido.

Operação

As buscas pelo submarino argentino começaram 48 horas após o desaparecimento. A operação reuniu 13 países, incluindo o Brasil, mas a maioria abandonou os trabalhos antes do fim de 2017.

O governo argentino também abandonou a busca por sobreviventes em dezembro daquele ano, o que gerou uma série de protestos de familiares.

Em 2018, para pressionar o governo, os familiares das vítimas acamparam por 52 dias na Praça de Maio, em frente à sede da Presidência da Argentina, em Buenos Aires. O protesto levou à contratação da empresa americana Ocean Infinity para retomar o rastreamento pelo submarino.

As buscas com a Ocean Infinity começaram em setembro de 2018. Após dois meses de operação, com navios e drones, a empresa chegou a afirmar que iria desistir da procura. No entanto, no dia em que o desaparecimento completou um ano, a companhia disse ter descoberto a possível localização da embarcação.

No dia 17 de novembro de 2018, o Ministério da Defesa da Argentina confirmou que o submarino havia sido encontrado a uma profundidade de 907 metros, a cerca de 600 km da costa. A Marinha disse que a embarcação implodiu no fundo do mar. As informações são do portal de notícias G1.

