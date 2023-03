Economia Em 2022, o consumo das famílias que compõem 68% do PIB cresceu 4,3% – bem mais do que os 2,9% de 2021

Por Redação O Sul | 5 de março de 2023

Compartilhe esta notícia:











O consumo das famílias subiu 0,3% no quarto trimestre de 2022. (Foto: Tânia Rego/Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Com o crescimento de 2,9% no Produto Interno Bruto (PIB) em 2022 ante 2021, garantido pelo desempenho da economia no início do ano passado, o consumo das famílias teve a maior alta em dez anos. A alta de 4,3% foi a maior desde o salto de 4,8% em 2011 ante 2010.

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o consumo das famílias subiu 0,3% no quarto trimestre de 2022 ante o terceiro trimestre de 2022. Na comparação com o quarto trimestre de 2021, o consumo das famílias mostrou alta de 4,3%.

Pela ótica da oferta, o salto nos outros serviços, de 11,1% na comparação de 2022 com 2021, foi a maior da série histórica das Contas Nacionais do IBGE, iniciada em 1996.

Na esteira da boa quantidade de chuvas que encheu os reservatórios das usinas hidrelétricas, e permitiu um uso menos intensivo das usinas termelétricas, a indústria da eletricidade também teve o melhor desempenho da história. A alta de 10,1% é a maior da série, desde 1996.

No lado negativo, a queda de 1,7% no PIB da agropecuária, na esteira da seca que assolou a Região Sul no verão passado, foi o pior desempenho desde 2016, quando eventos climáticos também afetaram a produção. Naquele ano, a queda na agropecuária tinha sido de 5,2% ante 2015.

PIB

O PIB é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos por um país, estado ou cidade, geralmente em um ano. Todos os países calculam o seu PIB nas suas respectivas moedas.

O índice mede apenas os bens e serviços finais para evitar dupla contagem. Se um país produz R$ 100 de trigo, R$ 200 de farinha de trigo e R$ 300 de pão, por exemplo, seu PIB será de R$ 300, pois os valores da farinha e do trigo já estão embutidos no valor do pão.

Os bens e serviços finais que compõem o PIB são medidos no preço em que chegam ao consumidor. Dessa forma, levam em consideração também os impostos sobre os produtos comercializados. O PIB não é o total da riqueza existente em um país. Esse é um equívoco muito comum, pois dá a sensação de que o PIB seria um estoque de valor que existe na economia, como uma espécie de tesouro nacional. Na realidade, o PIB é um indicador de fluxo de novos bens e serviços finais produzidos durante um período. Se um país não produzir nada em um ano, o seu PIB será nulo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/em-2022-o-consumo-das-familias-que-compoem-68-do-pib-cresceu-43-bem-mais-do-que-os-29-de-2021/

Em 2022, o consumo das famílias que compõem 68% do PIB cresceu 4,3% – bem mais do que os 2,9% de 2021