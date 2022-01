Saúde Em 24 horas, Brasil registra 30 novas mortes causadas pela covid

Por Redação O Sul | 1 de janeiro de 2022

O número de novas infecções notificadas foi de 3.159. (Foto: EBC)

O Brasil confirmou 30 novas mortes causadas pela covid-19 em 24 horas, até às 20h deste sábado (1°). Ao todo, 16 Estados não tiveram alterações nos registros de morte. A média semanal de vítimas, que elimina distorções entre dias úteis e fim de semana, voltou a subir e ficou em 97. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de -24%, indicando tendência de queda.

Com o feriado de réveillon neste sábado, mais da metade dos Estados não tiveram mortes ou não atualizaram o sistema de notificação. Os registros podem ser atualizados nos próximos dias com a inclusão de dados retidos por conta do feriado – o que pode levar a um aumento distorcido de notificações de novas mortes em 24 horas.

O número de novas infecções notificadas foi de 3.159, um terço do registrado nesta sexta-feira, 31. No total, o Brasil tem 619.139 mortos e 22.288.532 casos da doença.

O levantamento é resultado de uma parceria do consórcio de veículos de imprensa, formado pelos portais de notícias G1 e UOL e pelos jornais O Globo, Extra, O Estado de S. Paulo e Folha de S.Paulo. Os dados de vacinação passaram a ser acompanhados a partir de 21 de janeiro.

O balanço de óbitos e casos é resultado da parceria entre os seis meios de comunicação que passaram a trabalhar, desde o dia 8 de junho, de forma colaborativa para reunir as informações necessárias nos 26 Estados e no Distrito Federal. A iniciativa inédita é uma resposta à decisão do governo Bolsonaro de restringir o acesso a dados sobre a pandemia, mas foi mantida após os registros governamentais continuarem a ser divulgados.

Covid no mundo

Ao todo, mais de 286,6 milhões de pessoas contraíram oficialmente o coronavírus no mundo desde o início da pandemia, e foram notificadas 5,4 milhões de mortes associadas à doença, segundo dados da Universidade Johns Hopkins.

O ano de 2021 terminou com 198 milhões de casos de covid-19 em todo o mundo confirmados nos últimos 12 meses. O número representa mais que o dobro dos 83 milhões de casos registrados no mesmo período de 2020. Já as mortes pela doença em 2021 chegaram a 3,5 milhões, 84% a mais que os 1,9 milhão do ano passado, segundo dados divulgados pela Organização Mundial da Saúde (OMS). As informações são do jornal O Estado de S. Paulo e da emissora internacional de notícias da Alemanha Deutsche Welle.

