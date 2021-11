Saúde Em 24 horas, Brasil registra mais de 4 mil e 100 novos casos e 61 mortes por covid

Foram aplicadas, no total, 296,6 milhões de doses, sendo 157,2 milhões de primeiras doses e 127,7 milhões de segundas doses e doses únicas. (Foto: Cristine Rochol/PMPA)

Neste domingo (14), foram registrados 4.129 casos de covid-19 no Brasil e 61 mortes em 24 horas, segundo o último boletim epidemiológico divulgado pelo Ministério da Saúde. Desde o início da pandemia, foram registrados 21.957.967 casos e 611.342 óbitos pela doença.

Segundo o boletim, há 21.151.342 recuperados da doença, o que representa 96,3% dos casos. Também há 195.342 casos em acompanhamento e 2.887 mortes de síndrome respiratória aguda grave (Srag) em investigação.

Estados

No número de casos, São Paulo é a unidade da Federação com maior número de casos, com 4.422.424. Em seguida aparecem Minas Gerais (2.197.873) e Paraná (1.569.361). Os menores números de casos estão no Acre (88.109), Amapá (124.057) e Roraima (127.869).

São Paulo também lidera no número de óbitos por covid-19, com 153.059, seguido por Rio de Janeiro (68.726) e Minas Gerais (55.940). Os Estados que tiveram o menor número de mortes são Acre (88.109), Amapá (124.057) e Roraima (127.869).

Vacinação

Segundo o Ministério da Saúde, em seu último boletim, foram aplicadas, no total, 296,6 milhões de doses, sendo 157,2 milhões de primeiras doses e 127,7 milhões de segundas doses e doses únicas. Também foram aplicadas 498.732 doses adicionais e 11,2 milhões de doses de reforço.

Países da Europa

Países da Europa têm voltado a impor restrições para tentar controlar a pandemia de covid-19. A epidemia do coronavírus se agravou no continente nas últimas semanas, com aumento de novos contágios, principalmente entre a população não vacinada. A Europa responde por mais da metade da média mundial de infecções na semana passada, de acordo com uma contagem da agência de notícias Reuters.

Na sexta-feira (12), o Centro Europeu de Controle de Doenças (ECDC), agência sanitária europeia, afirmou que dez países estão em situação “muito preocupante” e outros dez “preocupante”.

Em alguns estados da Alemanha, espera-se que na segunda-feira (15) entrem em vigor restrições mais severas para os não vacinados, como a proibição de frequentar bares, restaurantes, piscinas públicas e outros espaços fechados em parte do país.

Na Áustria, as pessoas não vacinadas ou que não contraíram recentemente a covid-19 terão que obedecer um confinamento a partir de segunda-feira (15) na Áustria, uma medida inédita na União Europeia.

A Holanda voltou a implementar um lockdown parcial no sábado (13). O governo deu ordem para que os restaurantes e lojas fechem cedo e também proibiu que eventos esportivos ocorram com público.

O primeiro-ministro Mark Rutte afirmou que as restrições devem durar três semanas. Lojas de produtos não essenciais e até mesmo supermercados vão fechar mais cedo, e medidas de distanciamento social serão impostas novamente. As informações são da Agência Brasil e do portal de notícias G1.

