Saúde Em 24 horas, o Rio Grande do Sul registra uma morte e 879 novos casos de covid

Por Redação O Sul | 4 de julho de 2022

O Estado tem mais de 2,55 milhões de casos confirmados, com um total de 40.071 perdas humanas desde março de 2020. (Foto: Cristine Rochol/PMPA)

Boletim divulgado nesta segunda-feira (4) pela Secretaria da Saúde acrescentou 879 testes positivos e 1 nova morte à estatística do coronavírus no Rio Grande do Sul. Com a atualização, o Estado chega a mais de 2,55 milhões de casos confirmados, com um total de 40.071 perdas humanas desde março de 2020.

É importante fazer a ressalva de que na quantidade informada de casos confirmados também estão incluídos os indivíduos infectados mais de uma vez em diferentes momentos da pandemia, que chegou ao Estado no início de março de 2020. Não há, porém, dados oficiais sobre quantos deles se enquadram em tal situação.

Outros dados da pandemia

Dentre os registros de contágio conhecidos até agora no Rio Grande do Sul, em mais de 2,49 milhões o paciente já se recuperou (aproximadamente 98% do total). Outros 22.827 (em torno de 1%) são considerados casos ativos, ou seja, em andamento.

Esse contingente abrange desde os indivíduos assintomáticos que permanecem em quarentena domiciliar até pacientes graves internados em unidades de terapia intensiva (UTIs).

A taxa média de ocupação por adultos nesse tipo de estrutura hospitalar caiu de 90,6% para 90,1% em relação ao balanço diário anterior. Esse índice resulta da proporção de 1.800 pacientes para 1.998 vagas, de acordo com o painel de monitoramento covid.saude.rs.gov.br.

Já as internações por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) associada à covid chegam a 125.695 (cerca de 5% dos testes positivos realizados até agora). O número diz respeito aos registros desde março de 2020, época das primeiras notificações de casos de coronavírus entre os gaúchos.

Essas e outras informações podem ser conferidas no portal ti.saude.rs.gov.br, bem como em outras plataformas do governo gaúcho. Os dados estão sempre sujeitos a eventual atraso na atualização, mas proporcionam confiabilidade e passam por revisões constantes.

Situação no Brasil

Já o Brasil registrou, desde o início da pandemia, 672.033 mortes pela doença, informa o boletim epidemiológico divulgado nesta segunda-feira (4) pelo Ministério da Saúde. O número total de casos confirmados da doença está em 32.535.923.

Em 24 horas, foram registrados 45.501 casos. No mesmo período, foram confirmadas 122 mortes de vítimas do vírus.

Ainda segundo o boletim, 30.967.114 pessoas se recuperaram da doença e 896.776 casos estão em acompanhamento. No levantamento desta segunda não consta atualização dos dados de Mato Grosso do Sul.

