Inter Em amistoso, Inter e México se enfrentam nesta quinta-feira, no Beira-Rio, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 16 de janeiro de 2025

Amistoso internacional acontece às 21h

O Inter enfrenta a Seleção do México nesta quinta-feira (16), às 21h, no Beira-Rio, em Porto Alegre. Para o Colorado, o amistoso é um importante teste antes da estreia do Campeonato Gaúcho, que tem estreia oficial na próxima quarta-feira (22), contra o Guarany, em Bagé.

O México chega a América do Sul para dois confrontos amistosos. Na terça-feira (21), ele enfrenta o River Plate, em Buenos Aires. O elenco conta apenas com atletas que atuam no país. Porém, por ser um confronto na data FIFA, vários clubes mexicanos não liberaram seus jogadores.

Inter

O Inter, que teve três saídas na mudança de temporada (Fabrício, Renê e Alario) e dois novos reforços (Ronaldo e Vitinho), não contará com Bernabei, que já está comprado mas ainda não anunciado oficialmente. No gol, Anthoni e Ivan brigam pelo lugar de Rochet, que é desfalque por lesão.

Provável escalação: Anthoni; Bruno Gomes, Vitão, Clayton Sampaio e Pablo (Victor Gabriel); Fernando, Thiago Maia e Alan Patrick; Wesley, Wanderson e Borré.

México

A lista do técnico Javier Aguirre conta com muitos jovens, já que nem todos puderam ser liberados de seus clubes. Angulo, Romo e Orozco foram cortados da lista final, e Meraz e Sánchez foram chamados.

Provável escalação: Rangel, Castillo, Guzmán, Juárez e Gallardo; Lira, Pedraza, Montiel e Mora; Álvarez e Martínez.

Arbitragem

Árbitro: Rafael Klein (Fifa/RS);

Assistente 1: Rafael da Silva Alves (Fifa/RS);

Assistente 2: Maíra Mastella Moreira (Fifa/RS);

VAR: Daniel Nobre Bins (Fifa/RS);

Quarto árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS).

2025-01-16