Papa Francisco sofre queda e machuca antebraço direito, diz o Vaticano

Por Redação O Sul | 16 de janeiro de 2025

Segundo o texto, o pontífice, que está com 88 anos, machucou o antebraço direito após uma queda em sua residência, mas não sofreu nenhuma fratura Foto: Reprodução (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O papa Francisco caiu e machucou o braço direito, informou o Vaticano através de um comunicado, nesta quinta-feira (16).

Segundo o texto, o pontífice, que está com 88 anos, machucou o antebraço direito após uma queda em sua residência, mas não sofreu nenhuma fratura. Ele está com o braço imobilizado.

“Esta manhã, devido a uma queda na casa de Santa Marta, o papa Francisco sofreu uma contusão no antebraço direito, sem fraturas. O braço foi imobilizado como medida de precaução”, diz o comunicado.

Nesta quarta-feira (15), durante a audiência semanal que faz na Basílica de São Pedro, o papa estava sorridente e recebeu artistas de circo que fizeram uma pequena apresentação.

Francisco já vem a saúde debilitada há um tempo. Durante as celebrações de fim de ano e a abertura do Jubileu 2025, por exemplo, ele estava de cadeira de rodas. No começo de dezembro, ele também preocupou ao aparecer em cerimônia com um hematoma no queixo.

Em setembro, por causa de uma gripe, ele teve que cancelar compromissos. No começo do ano, durante o inverno rigoroso italiano, o papa já havia sofrido bastante com crises de bronquite. No fim de 2023, cancelou uma viagem que faria aos Emirados Árabes por causa de uma inflamação no pulmão.

Apesar das dificuldades, em março, em entrevista para um jornal italiano, Francisco afirmou que sua renúncia é uma “hipótese distante”.

