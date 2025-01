Grêmio Técnico do Grêmio fala sobre a possibilidade de saída do goleiro Marchesín do time

O técnico Gustavo Quinteros (foto) abriu o jogo sobre a ida do goleiro para o Boca Juniors Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Segundo a imprensa argentina, o Boca Junior está interessado na contratação do goleiro Marchesín, do Grêmio. Porém, não é de total interesse do clube negociá-lo.

O técnico Gustavo Quinteros, durante uma entrevista ao “Vélez e seu mundo”, admitiu a possibilidade de perder o goleiro para o clube argentino.

“Temos bons jogadores, goleiros bons também. É normal que haja interessados. Se o jogador, o Grêmio e o Boca chegarem a um acordo em uma negociação, e o jogador quiser ir, sempre tem as portas abertas para sair. Mas também tem as portas abertas para ficar em um projeto que tomara que seja exitoso como foi o no Vélez”, comentou o treinador.

O goleiro segue fora dos treinamentos do Grêmio nesta semana por conta de um desconforto muscular.

