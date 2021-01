Porto Alegre Em apenas um trecho da orla do Guaíba, a prefeitura de Porto Alegre recolheu 8 toneladas de resíduos nesta semana

Por Redação O Sul | 15 de janeiro de 2021

Mutirão abrangeu a área próxima ao Anfiteatro Por do Sol. (Foto: Divulgação SMSURB)

Ao longo desta semana, equipes do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) de Porto Alegre retiraram 8 toneladas de resíduos da orla do Guaíba, nas proximidades do Anfiteatro Pôr do Sol, no bairro Praia de Belas. A operação especial começou na segunda-feira (11) e foi concluída na quinta-feira (14), mobilizando 20 garis, com auxílio de dois caminhões.

Segundo a prefeitura, a ação foi motivada principalmente pelo recuo do nível da água do Guaíba, deixando expostos os mais variados resíduos acumulados nesse ponto da orla da capital gaúcha – a lista incluiu desde sacos plásticos até uma bicicleta. Os materiais recolhidos foram encaminhados para o aterro sanitário em Minas do Leão (Região Carbonífera), distante 90 quilômetros.

“Esta força tarefa de limpeza é mais uma das ações que será colocada em prática durante a nossa gestão, capitaneada pelo prefeito Melo, que estabeleceu como uma das metas melhorarmos a limpeza, a zeladoria e os serviços em toda a cidade”, explicou o titular da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SMSURB), Marcos Felipi Garcia.

Conforme o diretor-geral do DMLU, René Machado de Souza, a grande quantidade de entulhos e dejetos nas margens são causados pelo descarte irregular: “O material trazido pela correnteza que fica visível quando o nível das águas está mais baixo nos mostra que ainda há muito descaso com o lago e que precisamos trabalhar a responsabilidade de todos com o destino ambientalmente correto dos resíduos”.

A limpeza da orla é feita rotineiramente pelas equipes do DMLU, que atuam no local de segunda-feira a sábado, com um efetivo de cerca de 30 operários no total, divididos entre as regiões Centro, Sul e Extremo-sul de Porto Alegre.

Mutirão

Caso não se confirme a previsão de temporal, ou a chuva só ocorra a partir do turno da tarde, este sábado (16) também deve ser de limpeza na orla do Guaíba, mas na Zona Sul. Para isso, o prefeito Sebastião Melo convidou a população a participar de um mutirão, das 9h ao meio-dia, no trecho desde o Museu Iberê Camargo até o Estádio Beira-Rio, no bairro Cristal.

Os voluntários receberão sacos plásticos de 100 litros para coleta de resíduos descartados irregularmente no local. Eles deverão usar luvas e máscaras de proteção, além de respeitar o distanciamento interpessoal. Uma equipe do DMLU dará suporte aos participantes para o recolhimento correto do lixo, com a participação de pelo menos seis garis, com a ajuda de dois caminhões e uma motosserra.

Melo chamou esta iniciativa de “limpeza pedagógica” da orla e argumentou: “O exercício da cidadania é um comprometimento de todos com a Capital. Se cada um fizer o bem um pouco, podem ter certeza de que a cidade melhora”.

Já o secretário de Serviços Urbanos, Marcos Felipi Garcia, mencionou o fato de que a ação que faz parte das metas do novo governo municipal para melhorar os cuidados com a cidade. “Demonstra a cooperação entre o poder público e a comunidade. Queremos mostrar que os porto-alegrenses também têm que fazer a sua parte, cuidando, fiscalizando e realizando o descarte adequado do lixo”.

(Marcello Campos)

