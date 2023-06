Geral Em áudio, piloto alerta que porta de avião ficou aberta antes de a aeronave bater em fio de alta tensão e cair no Piauí

Cinco pessoas estavam na aeronave e sobreviveram, entre elas uma criança de 5 anos. (Foto: Reprodução)

Um áudio das conversas da torre de controle do Aeroporto Petrônio Portela, na Zona Norte de Teresina, no Piauí, revelou que o piloto Arcedino Concesso avisou que o avião estava com a porta aberta e pediu autorização para retornar minutos antes de a aeronave cair no campo de futebol na Vila Operária, nesta segunda-feira (12). Cinco pessoas estavam na aeronave e sobreviveram, entre elas uma criança de 5 anos. “Vai fazer o retorno e pousar. Ficou uma porta aberta”, diz o piloto.

A torre de controle autorizou o retorno e disse pelo rádio que a “pista 2” estava livre para o pouso caso necessário. O piloto afirmou que iria retornar porque ficou uma porta aberta na aeronave.

“Vai fazer o retorno e pousar. Ficou uma porta aberta”, reafirmou o piloto no áudio. Em seguida, a torre de controle diz está ciente e finaliza a comunicação.

Ao portal de notícias G1, o Corpo de Bombeiros informou que o avião de pequeno porte bateu em um poste de alta tensão em frente ao Premen Norte, escola estadual. Parte do bairro ficou sem energia elétrica.

As cinco vítimas do acidente foram encaminhadas para o Hospital de Urgência de Teresina (HUT). Segundo a unidade de saúde, elas chegaram estáveis, lúcidas e sem necessidade de procedimentos de emergência.

“No momento, todos os feridos já receberam um primeiro atendimento e estão realizando exames complementares para avaliação e desfecho clínico dos pacientes. Em geral, todos reclamam de dores lombares. A criança aguarda parecer de um neurocirurgião”, informou o hospital.

Os bombeiros informaram que a aeronave tinha acabado de decolar da pista do aeroporto de Teresina e o piloto não conseguiu seguir viagem. Ele teria tentado voltar para a pista, mas não conseguiu. Os bombeiros informaram ainda que o avião tinha capacidade para apenas três pessoas, mas levava cinco. O campo onde o avião caiu fica a menos de 1 km do aeroporto da capital.

Segundo o Samu, três ambulâncias foram enviadas para atender ao acidente, sendo duas avançadas e uma simples e duas motolâncias. O Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal de Teresina também foram acionados.

“Todos os procedimentos no Aeroporto de Teresina foram seguidos de acordo com as normas de segurança previstas. Assim que a Torre de Controle foi informada da queda, a equipe do Aeroporto deu início ao plano emergencial padrão para este tipo de ocorrência e, no momento, está dando suporte ao trabalho dos órgãos envolvidos no resgate”, disse.

O avião caiu por volta das 12h no campo conhecido como Campo do Bariri, administrado pela Prefeitura de Teresina, que fica próximo ao aeroporto da capital. Ainda não se sabe o que causou o acidente.

O campo está em reforma e, durante a queda, havia trabalhadores no local, que viram o acidente. Nenhum deles foi atingido. As informações são do portal de notícias G1.

