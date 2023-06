Geral Pesquisa mostra que 51% dos brasileiros apoiam a legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo

Por Redação O Sul | 12 de junho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Por outro lado, 15% responderam que casais homoafetivos deveriam obter algum reconhecimento legal, mas não o casamento. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Mais da metade dos brasileiros (51%) é favorável à legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo, de acordo com a pesquisa “Global Advisor – LGBT+ Pride 2023”, feita pela Ipsos em 30 países. Por outro lado, 15% responderam que casais homoafetivos deveriam obter algum reconhecimento legal, mas não o casamento, enquanto 14% não concordam com nenhum reconhecimento legal dessas relações, e 20% não souberam opinar. No dia 28 de junho, comemora-se o Dia Internacional do Orgulho LGBT.

O Brasil se mostra menos tolerante com casais homoafetivos do que o resto do mundo, já que a média global de aceitação de casamentos de pessoas do mesmo sexo é de 56%. A Holanda e Portugal são os países que mais apoiam, com 80% concordando com o casamento entre pessoas do mesmo sexo, seguido da Espanha (78%). Já em Singapura, apenas 32% defendem que casais compostos por pessoas do mesmo sexo devem ter os mesmos direitos dos casais heterossexuais.

A pesquisa também revela que 69% dos brasileiros acreditam que os casais homoafetivos devem ter os mesmos direitos para adoção do que casais heterossexuais, e 71% afirmam que casais com pessoas do mesmo sexo são tão prováveis quanto outros pais de terem sucesso na criação dos filhos.

Outro dado que o estudo revela é que 68% das pessoas afirmam ter um parente, amigo ou colega de trabalho que se identifica como lésbica, gay ou homossexual, e 47% disseram conhecer alguém bissexual. Por outro lado, apenas 20% responderam que conhecem alguém transgênero. A média global é de 13%.

A pesquisa foi realizada pela Ipsos em 30 países, com 22.514 entrevistados, sendo aproximadamente 1000 no Brasil, entre 17 de fevereiro e 3 de março de 2023. A margem de erro para o Brasil é de 3,5 pontos percentuais.

Casamentos no RS

Passados 10 anos desde a autorização nacional para que os Cartórios de Registro Civil gaúchos realizassem casamentos entre pessoas do mesmo sexo, o número de matrimônios entre casais homossexuais cresceu quatro vezes no Rio Grande do Sul até abril deste ano. Em média, são realizadas 294 celebrações por ano, sendo que 56,4% delas são entre casais femininos e 43,6% delas entre casais masculinos, segundo informações da Assessoria de Comunicação da Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Rio Grande do Sul (Arpen-RS).

Até abril de 2023 o Rio Grande do Sul contabilizou 3.096 casamentos entre pessoas do mesmo sexo. Em 2013, primeiro ano de vigência da autorização nacional foram 150 celebrações, seguidas por 212 em 2014, 211 em 2015, 220 em 2016, 249 em 2017 e 480 em 2018, ano com o maior crescimento, com aumento de 93%. Em 2019 foram 391 celebrações, enquanto 2020, primeiro ano da pandemia, totalizou 253. Em 2021 os matrimônios voltaram a crescer, com 344 atos, em 2022 atingiu 436 atos, um aumento de 27% em relação ao ano anterior. Em 2023, até o mês de abril deste ano foram 150 casamentos. As informações são do jornal O Globo e da Arpen-RS.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/pesquisa-mostra-que-51-dos-brasileiros-apoiam-a-legalizacao-do-casamento-entre-pessoas-do-mesmo-sexo/

Pesquisa mostra que 51% dos brasileiros apoiam a legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo

2023-06-12