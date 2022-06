Rio Grande do Sul Em Bagé, advogada tenta evitar que mulher apanhasse do companheiro e acaba morta com o próprio revólver

Por Redação O Sul | 27 de junho de 2022

Ana Laura, 28 anos, foi atingida por disparo no tórax. (Foto: Reprodução/Facebook)

A tentativa de usar uma arma-de-fogo para evitar que uma mulher apanhasse do companheiro terminou de forma trágica para a advogada Ana Laura Borralho Borba, 28 anos, em uma rua na cidade de Bagé (Fronteira-Oeste do Estado). Ela teve a arma-de-fogo tomada pelo suspeito e acabou morta com um tiro, na madrugada de domingo (26).

De acordo com testemunhas ouvidas pela Polícia Civil, Ana Laura estava com outras três pessoas em uma casa quando ouviu ruídos de uma briga de casal, a poucos metros da residência. O grupo percebeu que o homem batia na companheira e tentou intervir, passando a ser também alvo de agressões.

A advogada então retornou para o interior da residência, onde pegou um revólver calibre 38 pertencente à sua família, praticante de tiro em um clube da cidade. Mas o agressor conseguiu tomar a arma para si e efetuou cinco disparos contra a turma. Atingida no tórax, a advogada morreu no local.

O autor do ataque foi preso em flagrante e conduzido a um presídio da região. Ele tem 26 anos e antecedentes por tráfico de drogas e outros crimes – detido recentemente, havia sido solto no dia seguinte.

OAB-RS

Em Bagé, o escritório local da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) se manifestou por meio de nota oficial, lamentando a perda de uma mulher e profissional do Direito que tentou proteger uma vítima da violência doméstica.

O corpo de Ana Laura Borralho Borba foi velado já no domingo em Bagé e encaminhado para cremação na cidade de Capão do Leão, na Região Sudeste do Estado. Apesar do flagrante, o crime prossegue sob investigação.

(Marcello Campos)

