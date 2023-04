Brasil Em Blumenau, centenas de pessoas acompanharam o velório das crianças mortas em ataque a creche

Por Redação O Sul | 6 de abril de 2023

O atentado vitimou quatro crianças entre 4 e 7 anos. (Foto: Stêvão Limana)

As crianças que morreram após o ataque a creche foram enterradas em Blumenau nesta quinta-feira (6). Os velórios de três das vítimas ocorreram em um mesmo local desde a madrugada. O último sepultamento ocorreu por volta das 14h.

Sob forte comoção, o enterro foi marcado por uma série de salva de palmas em homenagem à criança. Uma missa foi realizada, e diversas coroas de flores foram enviadas para o local.

Pais de alunos e moradores de Blumenau, no Vale do Itajaí, levaram velas e incensos para frente da creche onde houve o ataque. A comunidade também rezou em frente ao portão da escola.

Alta médica

Segundo informou o Hospital Santo Antônio, quatro das cinco crianças feridas no ataque já receberam alta médica.

“O sentimento de todos os colaboradores é de missão cumprida no atendimento e acolhimento às crianças e seus familiares”, postou no Instagram a unidade de saúde.

Uma das crianças, de acordo com a unidade médica, está com uma lesão na mandíbula, mas será tratada ambulatorialmente.

Investigação

O ataque aconteceu na manhã de quarta-feira (5), quando um homem invadiu a creche e agrediu as crianças com uma machadinha. Quatro morreram e cinco ficaram feridas. Um suspeito se entregou à Polícia Militar e foi preso. Ele passou por audiência de custódia na tarde e foi preso preventivamente.

Segundo os bombeiros, havia 40 crianças na creche no momento do ataque. A Polícia Civil diz que agressor não é parente de nenhum aluno e, aparentemente, não tem nenhuma ligação com a unidade de ensino.

Ele teria pulado o muro da creche e atingido as vítimas de forma aleatória. “O autor pulou o muro armado com uma arma branca, do tipo machadinha, e desferiu golpes nas crianças, especialmente na região da cabeça, o que levou ao óbito dessas crianças”, descreveu o tenente-coronel Diogo de Souza Clarindo, comandante do Batalhão de Bombeiros Militar em Blumenau.

Segundo o delegado-geral da Polícia Civil de Santa Catarina, Ulisses Gabriel, as forças de segurança investigam se houve a participação de mais pessoas no ataque e buscam uma motivação para o crime. “A gente quer identificar se tem mais algum participante, se mais alguém participou, como ele tramou esse plano, onde ele obteve informações”, disse o delegado-geral, em entrevista coletiva.

O prefeito de Blumenau, Mário Hildebrandt, informou que vai instalar um comitê de crise para acompanhar o caso e delimitar as ações. Segundo o prefeito, o foco do governo será o atendimento e apoio às famílias das vítimas. “Vamos nos organizar para buscar as melhores ações”, disse. O município decretou 30 dias de luto em razão da tragédia.

