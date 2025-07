Política Em Brasília, Bolsonaro participa de concentração de motociata de apoiadores, que exibiram faixas pró-Trump

Por Redação O Sul | 29 de julho de 2025

(Foto: Bruno Peres/Agências Brasil)

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) participou nessa terça-feira (29) da concentração de uma motociata com apoiadores pelas ruas de Brasília. Réu no Supremo Tribunal Federal (STF) por envolvimento em tentativa de golpe de Estado, Bolsonaro está proibido de realizar transmissões ao vivo e deve usar tornozeleira eletrônica, por decisão do ministro Alexandre de Moraes. Ele também tem que ficar de 19h às 6h em casa.

Não houve discursos durante o evento. Por volta das 15h, Bolsonaro chegou à Granja do Torto, onde foi montado um ponto de encontro. Desceu do carro, cumprimentou motociclistas e acenou ao público sentado no teto do veículo.

Além da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, acompanharam o ex-presidente no carro de som o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), a vice-governadora do DF Celina Leão, os deputados Hélio Lopes (PL-RJ) e Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), e o senador Marcos Rogério (PL-RO).

O carro de som puxou a motociata, que saiu do Torto, passou pelo Eixo Norte e parou nas proximidades da Rodoviária do Plano Piloto. Lá, Bolsonaro desceu para cumprimentar apoiadores.

Em seguida, ele seguiu de carro até outro ponto próximo, onde abraçou a senadora Damares Alves (Republicanos-DF), antes de deixar o local.

Durante o trajeto, alguns participantes carregavam cartazes com críticas ao ministro Alexandre de Moraes, relator das ações contra Bolsonaro no STF. Frases como “Fora Moraes”, “O bem venceu porque é maior”, “Bolsotrump” e “Trumponaro” podiam ser vistas.

