Em Brasília, Bolsonaro participa de desfile militar e discursa a apoiadores: “O povo está do lado do bem”

O presidente Jair Bolsonaro participou na manhã desta quarta-feira (07), em Brasília, do desfile militar em comemoração ao bicentenário da Independência do Brasil.

Bolsonaro estava acompanhado da primeira-dama, Michelle. Ao chegar na Esplanada dos Ministérios, o casal cumprimentou, sob aplausos, as milhares de pessoas que estavam no local. Grande parte do público carregava bandeiras do Brasil e gritava palavras de apoio ao presidente.

Também acompanharam o desfile representantes de países de língua portuguesa – entre eles, o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa –, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, ministros, entre outras autoridades.

Os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PL-AL), e do STF (Supremo Tribunal Federal), Luiz Fux, foram convidados para a cerimônia, mas não compareceram.

Segundo o Ministério da Defesa, o desfile contou com mais de 3 mil militares da Marinha, do Exército e da Força Aérea Brasileira, além de outros participantes.

Esse foi o segundo desfile na Esplanada dos Ministérios que Bolsonaro participou desde que tomou posse. O primeiro ocorreu em 2019, ano em que ele assumiu o governo. Em 2020 e 2021, a data foi comemorada em cerimônias pequenas no Palácio da Alvorada por causa da pandemia de coronavírus.

Discurso a apoiadores

Quando o desfile acabou, Bolsonaro discursou em um trio elétrico durante uma manifestação organizada por apoiadores na capital federal. “Sabemos que temos pela frente uma luta do bem contra o mal, um mal que perdurou por 14 anos em nosso País, que quase quebrou a nossa Pátria e que agora deseja voltar à cena do crime. Não voltarão. O povo está do nosso lado. O povo está do lado do bem. O povo sabe o que quer”, disse.

“A vontade do povo se fará presente no próximo dia 2 de outubro. Vamos todos votar, vamos convencer aqueles que pensam diferente de nós, vamos convencê-los do que é melhor para o nosso Brasil”, prosseguiu o presidente.

“Podem ter certeza, é obrigação de todos jogarem dentro das quatro linhas da nossa Constituição. Com uma reeleição, nós traremos para dentro dessas quatro linhas todos aqueles que ousam ficar fora delas”, declarou Bolsonaro.

Depois, o presidente viajou ao Rio de Janeiro para participar de um desfile cívico-militar em Copacabana.