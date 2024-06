Colunistas Em Brasília, deputado Paparico Bacchi busca R$ 21 milhões para as Apaes

Por Flavio Pereira | 21 de junho de 2024

Deputado encaminhou ao gabinete da Coordenadoria da Bancada Gaúcha em Brasília, o pedido de R$ 21 milhões para as Apaes. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação Deputado encaminhou ao gabinete da Coordenadoria da Bancada Gaúcha em Brasília, o pedido de R$ 21 milhões para as Apaes. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Presidente da Frente Parlamentar em Defesa das Apaes (Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais) no Rio Grande do Sul, o deputado Paparico Bacchi, esteve em Brasília nesta semana, para reivindicar mais recursos às Apaes gaúchas.

Ele se reuniu com a equipe do gabinete parlamentar do coordenador da Bancada Federal gaúcha, deputado federal Dionilso Marcon, e formalizou o pedido para o aporte de R$ 21 milhões para serem utilizados na reconstrução, reforma, aquisição de mobiliário ou, até mesmo, na locação de novas sedes, para as unidades que foram atingidas pelas enchentes no estado. Parte destes recursos serão destinados à reconstrução das unidades de Ensino Especial avariadas pelas cheias.

Segundo Paparico Bacchi, “a situação do estado é de extrema dificuldade. As Apaes não dispõem de recursos da União, tampouco do Estado, gerando, até mesmo, problemas com certificações e titulações das entidades filiadas, dificultando, ainda mais, o quadro financeiro crítico, após a destruição de diversas sedes das associações”.

Dada a gravidade do quadro das Apaes, Paparico Bacchi disse que preferiu levar pessoalmente, na Câmara dos Deputados o pedido de apoio da Bancada Gaúcha para a destinação deste recurso “que, se assim acontecer, vai ajudar, e muito, para as Apaes retomarem suas atividades e, assim, dar continuidade aos atendimentos às crianças, jovens e adultos com deficiência ou necessidades especiais, e suas famílias, neste momento tão preocupante da história gaúcha”, relatou o presidente da Frente Parlamentar das Apaes.”

Atualmente, no RS existem 205 Apaes sendo que, entre essas, 39 estão localizadas em municípios em estado de calamidade pública e 134 em municípios em estado de emergência.

