Por Flavio Pereira | 10 de janeiro de 2023

Governador gaúcho participou ontem à noite do encontro dos governadores no Palácio do Planalto.

Governadores dos 27 Estados e do Distrito Federal ouviram ontem em Brasília, durante reunião com o presidente Lula, uma análise extremamente politizada, dos acontecimentos de domingo, que ganharam repercussão internacional. A fala mais prudente, ficou com a ministra do Supremo Tribunal Federal Rosa Weber, que também participou do encontro no Palácio do Planalto, em Brasília. Rosa Weber grifou que “eu estou aqui, em nome do Supremo Tribunal Federal, agradecendo a iniciativa dos governadores e governadoras, do Fórum dos Governadores, de testemunharem a unidade nacional de um Brasil que todos nós queremos no sentido da defesa da nossa democracia e do Estado Democrático de Direito. O sentido desta união em torno do Brasil que todos nós queremos, que é um Brasil de paz, um Brasil solidário, um Brasil fraterno é extremamente importante e por isso eu renovo o meu agradecimento a todos”.

Eduardo Leite: solidariedade aos chefes de poderes

O governador gaúcho Eduardo Leite falou ontem no encontro realizado no Palácio do Planalto e prestou solidariedade aos chefes dos poderes. Leite ressaltou que “o governo atuará de forma coordenada para identificar responsáveis pelas ações criminosas.” Após a reunião, o governador acompanhou a comitiva liderada pela ministra Rosa Weber na visita realizada ao STF. Na véspera, o governador gaúcho já avaliava que “as cenas criminosas que vemos em Brasília, com barbárie e terrorismo no Congresso, STF e Planalto são absolutamente inaceitáveis em nossa democracia.”

Ex-presidente do STF diz que “falhou todo mundo, a começar pelo STF”

Foi muito esclarecedora a análise feita ontem pelo ex-presidente do STF e do TSE, ministro aposentado Marco Aurélio, após avaliar que não há como responsabilizar o ex-presidente Jair Bolsonaro por atos que não estavam sob seu controle. Ele falou à agência Globo:

“Estou estarrecido e a única indagação que faço é: onde esteve o Estado que não previu isso e não tomou as providências cabíveis? Refiro-me ao Estado como um grande todo, não apenas ao governo do Distrito Federal. É algo impensável ter o STF depredado, ter o Congresso Nacional depredado, como ocorreu. Vamos fechar o Brasil para balanço. Falhou todo mundo, e começou a falha no próprio STF, quando ressuscitaram politicamente o ex-presidente Lula, dando o dito pelo não dito, quando enterraram a ‘lava jato’, quando declararam a suspeição do Sergio Moro, que veio a ser resgatado politicamente pelo estado do Paraná. O que começa errado, nós aprendemos quando garotos, não acaba bem”.

Pérola e bola de futebol sumiram na Câmara dos Deputados

A invasão dos Três Poderes, liderada por terroristas de esquerda infiltrados ao movimento de direitistas, trouxe prejuízos institucionais e materiais. Na Câmara dos Deputados, uma pérola do Catar e uma bola de futebol autografada por Neymar, que foram presenteadas ao Poder Legislativo e estavam expostas no Salão Verde, sumiram depois da invasão. A pérola do Catar foi um presente do ministro das Relações Exteriores e vice-primeiro-ministro do Estado do Catar, Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, e a bola de futebol foi um presente da Delegação de Jogadores do Santos Futebol Clube em 10 de abril de 2012, por ocasião da sessão solene em comemoração ao centenário do clube.

