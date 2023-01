Bruno Laux Pela democracia e por justiça

Por Bruno Laux | 10 de janeiro de 2023

Atos em defesa da democracia marcaram o começo da semana em todo o Brasil. (Foto: Reprodução de TV)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Atos em defesa da democracia marcaram o começo da semana em todo o Brasil. Coordenadas por líderes de movimentos sociais, as manifestações pacíficas tomaram as ruas do país em resposta aos fatos ocorridos na capital federal no último dia 8. Aos gritos de “sem anistia”, os manifestantes pediam a investigação e punição de todos os envolvidos com o ato em Brasília.

Identificação

Em entrevista à imprensa internacional, o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social federal, Paulo Pimenta, declarou que um dos objetivos prioritários do governo é encontrar os financiadores de todas as estruturas relacionadas com o ato antidemocrático. De acordo com Pimenta, o custeamento de itens como alimentação, manutenção e transporte para os manifestantes extremistas, permitiu a viabilização do ocorrido.

Ligação internacional

Lula recebeu uma ligação do presidente estadunidense Joe Biden, o qual demonstrou apoio à democracia brasileira e ao livre arbítrio do povo, condenando os ataques realizados em Brasília. Biden ainda convidou o presidente brasileiro para um encontro em Washington no início de fevereiro, o qual foi aceito por Lula.

Extradição

O senador Renan Calheiros (MDB-AL) encaminhou para o ministro do STF, Alexandre de Moraes, um pedido para que Bolsonaro retorne imediatamente ao Brasil, além de solicitar a prisão preventiva caso o ex-presidente não queira cumprir a determinação. Bolsonaro está nos Estados Unidos desde o dia 30 de dezembro.

Internado

O ex-presidente foi internado nesta segunda-feira em um hospital próximo de Orlando, na Flórida, logo após sentir fortes dores abdominais. Os sintomas apresentados por ele são similares aos que teve em internações anteriores, as quais ocorrem desde a cirurgia que realizou em função da facada que sofreu nas eleições de 2018.

Prazo de regularização

Após ser questionado sobre a situação do visto de Bolsonaro nos Estados Unidos, o porta-voz do Departamento de Estado do país, Ned Price, declarou que informações individuais sobre o documento são privadas. No entanto, Price destacou que qualquer cidadão que tenha dado entrada no país com passaporte diplomático e já não mais exerça o cargo, tem um prazo de 30 dias para regularizar sua estadia ou deixar o país.

Remoção digital

O Meta, empresa de Mark Zuckerberg que administra o Facebook e o Instagram, está removendo em suas redes conteúdos que apoiem ou fomentem os atos antidemocráticos ocorridos no último domingo.

Investigado

Ibaneis Rocha (MDB) deve ser investigado após a Procuradoria-Geral da República solicitar um inquérito para apurar o posicionamento e possível omissão dele frente aos atos que ocorreram em Brasília. A solicitação ocorre logo após Ibaneis ter sido afastado por 90 dias do cargo de governador do Distrito Federal, pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes.

Repúdio I

A Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (FIERGS) emitiu nota assinada pelo presidente Gilberto Petry, repudiando as invasões dos prédios dos três Poderes da República e destacando que “Os episódios lamentáveis que assistimos e suas consequentes punições exemplares devem servir de lição para que o Brasil ingresse em um ciclo de pacificação nacional, pois só haverá desenvolvimento com ordem e devoção às instituições democráticas.”

Repúdio II

Ivonei Pioner, presidente da Federação Varejista do RS se manifestou em nome das Câmaras de Dirigentes Lojistas (CDLs) manifestando profundo repúdio aos atos de destruição, ressaltando a importância da estabilidade democrática, do respeito às leis e à Constituição Federal e afirmando que “será uma importante responsabilidade do atual governo pacificar o país.”

Acompanhando

Em nota oficial, a Assembleia Legislativa do RS comunicou que o presidente da instituição, Valdeci Oliveira (PT), está em contato constante com o governador Eduardo Leite e líderes de bancada, para acompanhar o avanço dos acontecimentos decorrentes dos eventos ocorridos em Brasília.

Quem pagou?

Áudios e prints de grupos de bolsonaristas que participaram da invasão dos edifícios dos Três Poderes, mostram mensagens organizando caravanas direcionadas a capital federal com os custos pagos. Nas convocações, eram prometidos aos participantes alimentação e transporte gratuito.

Localizando

Serão apurados e chamados todos os nomes que estiveram relacionados à contratação de ônibus que levaram as quase 4 mil pessoas à Brasília para os atos de domingo, conforme declaração do ministro-chefe da Casa Civil federal, Rui Costa.

Localizando II

Visando contribuir com a identificação dos contratantes das caravanas, o governo estadual está averiguando todos os ônibus que partiram do RS rumo a Brasília antes dos fatos lá ocorridos, além de seguir monitorando agrupamentos de manifestantes por todo o estado.

Viagem a Brasília

Eduardo Leite viajou a Brasília atendendo a convocação do presidente Lula que reuniu governadores de todo o país, discutindo medidas para frear as manifestações extremistas e assegurar o respeito às instituições. Ao comunicar sua presença, Leite afirmou que “é hora de cerrar fileiras ao lado da razão, da paz e da democracia”..

Representante

Durante o encontro, Eduardo Leite foi designado para falar pela região do Sul do país, declarando que defende que todos os estados enviem policiais para a Força Nacional e criem gabinetes de crise. O governador ainda disse que a região está atuando de forma sinérgica e em sintonia para garantir a ordem em todos os estados, destacando as ações coordenadas que ocorrem no RS para identificar todos os envolvidos.

Em conjunto

A pedido do prefeito Sebastião Melo, o secretário municipal de Segurança, Coronel Ikeda, esteve em contato com o delegado Sandro Caron, secretário de Segurança Pública do RS. O diálogo busca reforçar a disposição da prefeitura para trabalhar em conjunto com o estado, buscando a paz na capital dos gaúchos.

Reunião nacional

Melo esteve participando de uma reunião virtual junto a chefes do executivo municipal de vários locais do Brasil, a qual foi promovida pela Frente Nacional de Prefeitos. Na ocasião foram debatidos assuntos da crise política instaurada no país a partir das invasões aos edifícios dos Três Poderes.

Oposição com respeito

Durante o evento o prefeito de Porto Alegre tomou a palavra, declarando que “oposição que se respeita faz oposição no campo das ideias” e que “democracia tem divergência, mas no campo das ideias, não como baderna”. Ao final, junto dos outros presentes, Melo participou da aprovação da nota oficial da FNP, a qual exigiu investigação e punição dos envolvidos no ato antidemocrático.

Denúncia

Vereadores de Porto Alegre que instigaram ou incentivaram os atos ocorridos em Brasília serão denunciados à Comissão de Ética da Câmara Municipal. A informação foi confirmada pelo vereador Leonel Radde (PT), o qual informou que a ação é movida em conjunto pelas bancadas do PT, PCdoB e PSOL na capital gaúcha.

