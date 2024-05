Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa do RS

Por Bruno Laux | 17 de maio de 2024

O deputado Matheus Gomes (PSOL) criticou a contratação da empresa estadunidense Alvarez & Marsal, pelo prefeito Sebastião Melo, para liderar a reconstrução de Porto Alegre. (Foto: Gabriel Ribeiro/CMPA)

Contratação questionável

O deputado Matheus Gomes (PSOL) criticou nas redes sociais a contratação da empresa estadunidense Alvarez & Marsal, pelo prefeito Sebastião Melo, para liderar a reconstrução de Porto Alegre após as enchentes. O parlamentar menciona a atuação da companhia em outras situações de crise, nas quais afirma que foram realizadas ações como ‘acordos de indenização com valores baixos e disputas eternas na justiça para indenizar vítimas’, além da demissão em massa de professores atrelada à privatização de instituições de ensino. “Se o Prefeito Melo decidir reconstruir Porto Alegre sendo um laboratório de políticas ultraliberais, negligenciando os alertas climáticos e deixando de lado a população que sofreu na pele a brutalidade desse evento climático, nós não conseguiremos nos reerguer”, destaca Matheus.

Atenção ao Litoral

Frente à migração em massa para o Litoral Norte gaúcho após o avanço das enchentes em outras partes do estado, o deputado Sergio Peres (Republicanos) solicitou atenção do governo estadual aos municípios da região. O parlamentar afirma que as cidades litorâneas não estão preparadas para atender à alta demanda dos serviços de saúde e de segurança, o que gera a necessidade de deslocamento de profissionais para atendimento da comunidade. A solicitação atende à reivindicação de lideranças municipais locais, que vêm adaptando a administração pública às necessidades geradas com o crescimento populacional repentino.

Passagem para médicos

O deputado Neri, o Carteiro (PSDB) solicitou ao governo gaúcho nesta semana que os médicos e profissionais da saúde tenham acesso liberado nos corredores humanitários. A permissão, solicitada por entidades médicas do estado, considera a importância do acesso de todos os profissionais de saúde aos locais afetados pelas catástrofes. “Estaremos oficiando o governo do estado e todas as autoridades que fiscalizam as vias públicas e estradas do RS para que todos os nossos médicos em serviço, que tenham a carteirinha do CREMERS, possam ter acesso liberado nos corredores humanitários. Com certeza eles estarão também trabalhando e buscando salvar vidas”, destaca Neri.

Programa Reconstruir

Em meio ao contexto de mais de 540 mil pessoas desalojadas no RS, o deputado Delegado Zucco (Republicanos) apresentou um projeto de lei no Legislativo gaúcho que propõe a criação de um programa social para gaúchos atingidos pelas inundações. Intitulada “Programa Reconstruir”, a iniciativa determina que o Executivo estadual disponha recursos para que famílias cadastradas no Cadastro Único e tiveram suas casas perdidas nos eventos climáticos possam ser atendidas. “O que estamos propondo é um programa para auxiliar os gaúchos na reconstrução de suas moradias. Cada cidadão receberá um cartão para recomeçar a sua vida. É um alento para quem perdeu tudo”, destaca Delegado Zucco.

Revisão necessária

O deputado Issur Koch (PP) oficiou o governador Eduardo Leite nesta semana, pedindo que o líder estadual revise a redução do número de municípios em estado de calamidade pública no RS. O parlamentar afirma que a alteração, a qual diminuiu de 397 para 46 o conjunto de cidades na condição, dificulta o acesso de prefeituras a verbas estaduais e federais, além de impactar negativamente na vida de cidadãos que precisam recomeçar. “As águas não baixaram, temos milhares de pessoas fora de suas casas e é preciso compaixão neste momento de dor em que enfrentamos essa crise humanitária sem precedentes”, destaca Issur.

