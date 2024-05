Bruno Laux Panorama Político

Por Bruno Laux | 17 de maio de 2024

Comissão de Educação da Câmara está pressionando o Ministério da Educação pelo anúncio de um plano de recuperação das escolas gaúchas impactadas pelas inundações. (Foto: Mauricio Tonetto/Secom)

Recuperação das escolas

A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados está pressionando o Ministério da Educação pelo anúncio de um plano de recuperação das escolas gaúchas impactadas pelas inundações. O colegiado pede ainda pela elaboração de um programa de assistência psicossocial para os alunos da rede pública afetados pelos eventos climáticos.

Recuperação das escolas II

O Ministério da Educação publicou nesta quinta-feira um guia voltado a secretários de Educação do RS com orientações para o cadastro de demandas de atendimento emergencial às escolas da rede de educação básica. A pasta federal estabeleceu também um grupo de WhatsApp para o contato direto e atendimento das necessidades dos representantes municipais.

Mudança de foco

O presidente Lula decidiu suspender a campanha “Fé no Brasil” para concentrar as ações comunicacionais do Planalto em materiais relacionados à crise gerada pelas enchentes no RS. Publicações sobre as ações de apoio ao estado realizadas pelo governo têm sido repercutidas nas contas oficiais da Secom da Presidência e do próprio governo federal.

Ação arquivada

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, decidiu arquivar uma notícia crime apresentada contra ministros do governo em função da abertura de investigação pela PF sobre fake news relacionadas às enchentes no RS. De autoria do ex-deputado Deltan Dallagnol e do presidente nacional do Novo, Eduardo Ribeiro, a ação acusa as lideranças ministeriais de abuso de autoridade por instaurarem a apuração sobre lideranças de direita.

Dificuldade de escoamento

O secretário de Política Econômica, Guilherme Mello, garante que não há risco de desabastecimento do país a partir das perdas da produção agrícola no RS. O líder da pasta, ligada ao Ministério da Fazenda, afirma que o real problema no setor está atrelado à dificuldade de escoamento das colheitas gaúchas a partir do bloqueio de estradas e problemas de acesso aos armazéns.

Prazo definido

O ministro extraordinário de Apoio à Reconstrução do RS, Paulo Pimenta, estabeleceu um prazo de seis meses para a conclusão dos trabalhos no núcleo e retorno à Secom da Presidência. O chefe ministerial gaúcho acredita que o período será suficiente para a apresentação e contratação de todos os projetos articulados pela pasta, viabilizando a transferência do comando das obras de reconstrução aos demais ministérios do governo.

Revezamento de despachos

Apesar de estar à frente da pasta federal extraordinária no RS, o ministro Paulo Pimenta manterá um gabinete no Palácio do Planalto, em Brasília. O revezamento de despachos entre Porto Alegre e a capital federal integra a estratégia do chefe ministerial para se manter próximo do presidente Lula e com influência na Secom da Presidência.

Conselheiros atingidos

Representantes do Ministério dos Direitos Humanos estiveram em Porto Alegre nesta semana ouvindo demandas de integrantes do Conselho Tutelar que foram impactados pelas enchentes. Segundo um levantamento da pasta federal, pelo menos 74 conselheiros perderam seu patrimônio em decorrência da catástrofe climática no RS.

Ampliação de alcance

O vice-presidente Geraldo Alckmin articulará junto ao presidente Lula pela inclusão dos bancos estaduais e cooperativas do RS nas linhas de crédito subsidiado anunciadas pelo governo para mitigar os impactos das enchentes. A discussão atende à solicitação de frentes parlamentares ligadas ao setor produtivo, que afirmam que a restrição de operações do gênero aos bancos públicos reduz o alcance da liberação de recursos nos municípios.

Donativos prioritários

A partir de um alinhamento com a Defesa Civil do RS, os Correios decidiram suspender o recebimento de roupas para doação às vítimas das chuvas no território gaúcho. Após atingir estoque suficiente de itens de vestuário para entregar à população, a estatal segue priorizando donativos de água, alimentos e rações para pets, além de materiais de limpeza e de higiene pessoal.

Cadastro de voluntários

A prefeitura de Porto Alegre reabriu nesta quinta-feira o cadastro online para voluntários destinados aos espaços de acolhimento às vítimas das enchentes. O novo chamamento visa suprir a demanda gerada a partir da falta de resposta de parte dos inscritos na primeira solicitação.

Concessão reavaliada

O governador Eduardo Leite deve submeter o projeto de concessão do Cais Mauá à reavaliação após os impactos da catástrofe climática em curso no RS. A assinatura do contrato com o Consórcio Pulsa RS, vencedor do leilão do espaço realizado em fevereiro, permanece suspensa em função do estado de calamidade pública instalado no estado.

Obras necessárias

Ao comentar sobre questões de drenagem dos rios e cheias do Guaíba, o vereador Airto Ferronato (PSB) reiterou a importância da permanência e manutenção do dique da Mauá em Porto Alegre. O representante municipal ressalta ainda a necessidade de reforma e ampliação das 23 casas de bomba da Capital, de modo a evitar que inundações nas proporções atuais se repitam.

Isenção tributária

O vereador Tiago Albrecht (NOVO) sugeriu aos colegas da Câmara Municipal a realização de um debate sobre a isenção de IPTU e ISSQN para residências e empresas impactadas pelas enchentes em Porto Alegre. O parlamentar afirma que a atual crise climática terá três etapas, destacando que, após o resgate, haverá a volta e a reconstrução, sendo esta última “talvez a mais difícil”.

Apoio aos artistas

Frente à paralisação de diversas atividades em Porto Alegre devido às enchentes, o vereador Adeli Sell (PT) pretende apresentar um projeto de lei para beneficiar a classe artística impedida de trabalhar. O petista defende também a abertura de um canal direto da Câmara de Vereadores com o governo federal, de modo a agilizar as demandas da população porto-alegrense atingida pelas chuvas.

Mutirão cadastral

O serviço de Cadastro Único de Porto Alegre está visitando os abrigos provisórios da cidade para atualizar dados, fazer novos cadastros e fornecer consulta sobre o Programa Bolsa Família. O governo federal decidiu antecipar para esta sexta-feira o pagamento do benefício da iniciativa para todos os beneficiários do RS.

