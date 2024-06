Brasil Ministro do Tribunal de Contas da União é assaltado em Fortaleza

Dois homens foram presos em flagrante com os pertences de Zymler e com uma faca utilizada no crime. Foto: Antonio Leal/TCU Dois homens foram presos em flagrante com os pertences de Zymler e com uma faca utilizada no crime. (Foto: Antonio Leal/TCU) Foto: Antonio Leal/TCU

O ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), Benjamin Zymler, foi assaltado nesta quinta feira (13) na Praia do Futuro, litoral de Fortaleza (CE).

Zymler, que visitava a cidade para participar do debate sobre a Nova Lei de Licitações e Contratos, fazia uma caminhada na praia durante o período da manhã, quando teve seus pertences roubados, entre eles um relógio e digital e o celular.

O Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) da Polícia Militar do Ceará (PM-CE) localizou os suspeitos por meio de um sistema de geolocalização no relógio do ministro. Dois homens foram presos em flagrante com os pertences de Zymler e com uma faca utilizada no crime.

Com 23 e 28 anos de idade, os acusados já respondem criminalmente por outros delitos. O primeiro, de 23 anos, tem passagem na polícia por roubo, realizar ameaças, corromper menores, além do uso de entorpecentes e constranger alguém com violência ou grave ameaça. O segundo, de 28 anos, também tem histórico de roubo e ameça, somados a lesão corporal e crime ambiental.

