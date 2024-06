Brasil Estudantes têm até esta sexta para se inscrever no Enem; gaúchos estão isentos do pagamento da taxa de inscrição

14 de junho de 2024

As provas serão aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro.

Termina às 23h59min desta sexta-feira (14) o prazo para as inscrições de estudantes no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Os interessados devem acessar a Página do Participante.

A taxa de inscrição, que custa R$ 85, deve ser paga até o dia 19 deste mês. Os estudantes do Rio Grande do Sul estão isentos do pagamento em razão do estado de calamidade pública.

O prazo inicial para as inscrições no Enem terminaria no dia 7 deste mês. A prorrogação ocorreu para que estudantes gaúchos atingidos pelas enchentes tivessem mais tempo para se inscrever.

As provas serão aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro em todo o País.

