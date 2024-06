Inter Jogando em Criciúma, Inter fica no empate sem gols diante do São Paulo pelo Brasileirão

Por Redação O Sul | 13 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Aos poucos o jogo foi se equilibrando e as chances de gol ficando mais raras. Foto: Divulgação/Inter Aos poucos o jogo foi se equilibrando e as chances de gol ficando mais raras. (Foto: Divulgação/Inter) Foto: Divulgação/Inter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Jogando na noite dessa quinta-feira (13) em Criciúma (SC), o Inter não saiu do empate sem gols contra o São Paulo. A partida foi válida pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, a equipe comandada por Eduardo Coudet aparece na 10ª colocação, com 11 pontos. No domingo (16), o Colorado terá pela frente o Vitória, no Barradão, às 16h.

O jogo

A primeira chegada de perigo do jogo foi do São Paulo, quando Lucas lançou para Calleri, que bateu cruzado. Mas o goleiro Fabrício defendeu e salvou a equipe do Inter. O Colorado foi obrigado a fazer a sua primeira mudança com apenas três minutos. Sentindo dores, Alan Patrick deu lugar a Hyoran.

O Inter chegou com perigo aos 11 minutos, quando a defesa do São Paulo afastou cobrança de escanteio, mas, no rebote, Wesley chutou e levou perigo para Jandrei. A melhor chance, no entanto, viria aos 15, quando Thiago Maia recebeu na entrada da grande área e bateu com categoria, mas a bola foi por cima do gol.

Aos poucos o jogo foi se equilibrando e as chances de gol ficando mais raras. Até que aos 28 minutos, Hyoran teve boa oportunidade, mas acabou chutando fraco e facilitou a defesa de Jandrei. O São Paulo tinha dificuldades para sair, mas quando chegou ao ataque levou muito perigo. Após longo lançamento a frente, Calleri chutou, a bola desviou em Fernando e o goleiro Fabrício fez grande defesa mandando para escanteio. Desta maneira, o primeiro tempo terminou sem gols.

Na volta para o segundo tempo, as equipes não tiveram mudanças e o jogo também não se alterou muito. O Inter seguia tendo as melhores oportunidades. Aos seis, após boa jogada de Hyoran com Wesley, Bruno Henrique quase chegou para concluir.

Até que aos nove minutos, Lucas cruzou para Calleri, que marcou o primeiro gol do São Paulo. O lance, no entanto, foi anulado depois de análise do VAR.

O São Paulo teve outra chance aos 14, quando Calleri recebeu na frente e chutou sem direção. A resposta do Inter veio aos 18, mas o chute de Wesley acabou indo para fora sem muito perigo à meta de Jandrei. Eduardo Coudet então fez as duas primeiras mudanças, mandando a campo Gustavo Prado e Wanderson para os lugares de Bruno Henrique e Lucca. No São Paulo, Ferreirinha e Erick entraram nas vagas de Luciano e Nestor.

Aos 32, Lucas Moura recebeu bom passe de Ferreirinha e chutou, mas o goleiro Fabrício fez grande defesa para salvar o Inter. Logo na sequência, Lucas teve outra chance, mas Fabrício novamente salvou o Colorado.

Ficha técnica

– Inter: Fabrício; Bustos (Igor Gomes), Vitão, Fernando e Renê; Thiago Maia, Bruno Henrique (Gustavo Prado), Aránguiz (Bruno Gomes) e Alan Patrick (Hyoran); Wesley e Lucca (Wanderson). Técnico: Eduardo Coudet.

– São Paulo: Jandrei; Igor Vinícius, Diego Costa, Alan Franco e Welington; Luiz Gustavo (Galoppo), Alisson, Nestor (Ferreirinha), Lucas (André Silva) e Luciano (Erick); Calleri (Juan). Técnico: Luis Zubeldía.

– Arbitragem: Braulio da Silva Machado (SC). Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Thiaggo Americano Labes (SC). VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/inter-empata-3/

Jogando em Criciúma, Inter fica no empate sem gols diante do São Paulo pelo Brasileirão

2024-06-13