Por Redação O Sul | 13 de junho de 2024

Com o resultado, o Tricolor ocupa a 13ª posição, com seis pontos. (Foto: Thais Magalhães/CRF)

Jogando no Maracanã na noite dessa quinta-feira (13), o Grêmio foi derrotado pelo Flamengo por 2 a 1, em partida válida pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Tricolor ocupa a 13ª posição, com 6 pontos. No domingo (16), o time de Renato Portaluppi enfrenta, como mandante, o Botafogo, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES).

No jogo dessa quinta, Luiz Araújo, duas vezes, anotou os gols rubro-negro. Edenilson descontou para os visitantes. Convocados para a Copa América por suas respectivas seleções, o paraguaio Villasanti e o venezuelano Soteldo não atuaram na partida e devem desfalcar o Grêmio por mais alguns jogos. Diego Costa, machucado, e Gustavo Nunes, suspenso, também não participaram.

O jogo

Em um jogo marcado por desfalques importantes, Flamengo e Grêmio protagonizaram um duelo travado no primeiro tempo. Nos primeiros 10 minutos, as equipes se mostraram tímidas, com o Flamengo tentando manter o controle do jogo, mas esbarrando na boa marcação da equipe tricolor.

O Grêmio teve algumas oportunidades iniciais, mas falhou nas finalizações. O Flamengo ainda sofreu as perdas por lesão de Cebolinha e Igor Jesus. No entanto, foi justamente um dos substitutos que abriu o placar no final do primeiro tempo: Luiz Araújo acertou um belo chute de fora da área, fazendo a festa da torcida no Maracanã.

Após um início de segundo tempo lento de ambos os lados, o Flamengo passou a trocar muitos passes, porém, sem objetividade. Aos 7 minutos, a equipe rubro-negra conseguiu um belo contra-ataque. Após uma boa jogada de Lorran e Bruno Henrique, o Flamengo balançou as redes novamente, mas o árbitro da partida, Luiz Flávio de Oliveira, foi ao VAR e anulou o gol.

A partir do gol anulado, o time carioca começou a imprimir um ritmo mais intenso. Lorran cobrou escanteio, e David Luiz acertou uma linda cabeçada no travessão. O Flamengo foi se aproximando mais do gol e ganhando confiança com jogadas rápidas de Lorran e Bruno Henrique.

A noite no Maracanã já tinha escolhido seu protagonista. Luiz Araújo recebeu um belo passe de Pedro, driblou a marcação e chutou no cantinho para ampliar a vantagem do Flamengo. No final do jogo, Cristaldo cobrou um escanteio, Kannemann desviou, e Edenilson completou de cabeça para diminuir o placar.

Ficha técnica

– Flamengo: Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz e Léo Pereira; Léo Ortiz (Vitor Hugo), Igor Jesus (Luiz Araújo) e Lorran (Evertton Araújo); Gerson, Everton Cebolinha (Bruno Henrique) e Pedro. Técnico: Tite.

– Grêmio: Rafael Cabral; João Pedro (Fábio), Rodrigo Ely, Kannemann e Reinaldo; Dodi, Pepê (Carballo) e Cristaldo; Pavón (Nathan Fernandes), Galdino (Edenilson) e JP Galvão. Técnico: Renato Portaluppi.

– Arbitragem: Luiz Flavio de Oliveira (SP). Assistente: Daniel Paulo Ziolli (SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP). VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG).

