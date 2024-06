Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa do RS

Por Bruno Laux | 14 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











(Foto: Galileu Oldenburg/Arquivo/AL-RS)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Política unificada

O líder da Bancada do PSDB na Assembleia gaúcha, Professor Bonatto, defendeu nesta semana a criação de uma política unificada entre o governo do Estado e a União para viabilizar a construção de moradias e a recuperação das cidades gaúchas atingidas pelas enchentes. O parlamentar apoia também o avanço de um movimento com a ajuda da bancada estadual do PT e da bancada federal gaúcha para encaminhar a eliminação total da dívida do RS com a União. “A suspensão da dívida por três anos, estabelecida nesse período emergencial, não nos dá a segurança e a capacidade de investimento necessária para restabelecer o nosso Estado”, destaca Bonatto.

Desenvolvimento sustentável

Em pronunciamento na tribuna do Parlamento gaúcho nesta quinta-feira, o deputado Pepe Vargas (PT) afirmou que nos últimos anos virou lugar comum para uma parcela da representação política do estado estabelecer um discurso de que a legislação ambiental, órgãos ambientais e pessoas que manifestam preocupação com o meio ambiente estariam prejudicando o desenvolvimento, a economia, a geração de emprego e renda e a arrecadação do setor público. O parlamentar destaca que o posicionamento integra uma visão meramente produtivista e pontua que muitos negam a existência de uma mudança climática em curso. Pepe salienta ainda a necessidade de superar tal discurso e defende o avanço do desenvolvimento de forma sustentável.

Apoio preventivo

Lideranças dos bairros Cohab e Santa Rita, de Guaíba, participaram nesta quinta-feira do período de Assuntos Gerais da Comissão de Segurança, Serviços Públicos e Modernização do Estado na Assembleia gaúcha. Os moradores solicitaram apoio dos deputados para garantir a adoção de medidas preventivas de modo a evitar novas inundações nas duas comunidades, que reúnem cerca de 32 mil pessoas. Os guaibenses relatam suposta omissão da prefeitura local em meio à crise climática no RS, o que causou inúmeros prejuízos à região, e temem que as chuvas previstas para o próximo final de semana agravem o cenário, uma vez que ainda há muitos entulhos e lixo obstruindo a passagem da água.

Defesa da dragagem

Acompanhado da equipe de Praticagem do porto de Porto Alegre, o deputado Capitão Martim (Republicanos) realizou nesta quinta-feira uma vistoria em diversos pontos do Guaíba. Durante a verificação, a qual buscava identificar áreas com acúmulo de sedimentos e verificar a profundidade atual em comparação com as Cartas Náuticas, o parlamentar defendeu a dragagem de rios do RS, alegando que anos de negligência em córregos e afluentes contribuíram para a severidade das recentes inundações. “Se for feita a manutenção dos pequenos córregos e rios, que pode ser realizada de maneira simples com uma retroescavadeira, vamos diminuir significativamente o impacto de futuras inundações”, destacou Martim.

Leilão questionado

O deputado Felipe Camozzato (NOVO), acompanhado dos deputados federais Marcel van Hattem (NOVO) e Lucas Redecker (PSDB), ingressou com um pedido na Justiça Federal do RS para barrar o já anunciado novo leilão de arroz importado por parte do governo federal. A ação tem o objetivo de impedir qualquer leilão da Companhia Nacional de Abastecimento, até que se justifique tecnicamente o alegado risco de desabastecimento de arroz no país. “A própria Conab publicou novo relatório confessando que o risco de desabastecimento não existe, e que a produção de arroz este ano será inclusive maior do que no ano anterior”, defende Camozzato.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Bruno Laux

https://www.osul.com.br/noticias-da-assembleia-legislativa-do-rs-337/

Notícias da Assembleia Legislativa do RS

2024-06-14