Brasil Em Brasília, oito suplentes assumem mandato de deputado federal

Por Redação O Sul | 2 de janeiro de 2021

Novos parlamentares substituem prefeitos eleitos no último pleito. (Foto: Michel Jesus/Câmara dos Deputados / Divulgação)

Oito suplentes tomaram posse como deputados federais na sexta-feira (1). Os novos congressistas ocuparão os lugares deixados pelos parlamentares que foram eleitos para prefeituras municipais em todo o país, mudando a composição da Câmara para a segunda metade da legislatura.

No lugar do prefeito eleito de Belém, Edmilson Rodrigues (PSOL-PA), entra a fisioterapeuta Vivi Reis (PSOL-PA). Até então, a nova deputada, que tem 29 anos, atuava como vereadora em Belém, quando foi a mulher eleita com maior votação na cidade. Com a entrada de Vivi Reis, a bancada do PSOL passa a ser composta por maioria feminina, com seis mulheres e quatro homens.

Com a eleição do deputado JHC (PSB-AL) para a prefeitura de Maceió, em Alagoas, o ex-deputado Pedro Vilela (PSDB-AL) volta à Casa. Vilela já havia sido deputado na legislatura anterior. Para ocupar o cargo deixado por Eduardo Braide (PODE-MA), novo prefeito de São Luís, no Maranhão, assume a vaga na Câmara o empresário Josivaldo dos Santos Melo (PODE-MA). Ex-camelô, Josivaldo atuava na gestão da secretaria de Desenvolvimento Econômico da cidade de Imperatriz, a segunda maior do estado.

Eleito para a prefeitura do Recife, em Pernambuco, após disputa acirrada, João Campos (PSB-PE) será substituído pro Milton Coelho da Silva Neto (PSB-PE), que atuava como chefe de gabinete do governador de Pernambuco, Paulo Câmara (PSB-PE).

A bancada do Rio de Janeiro terá dois novos nomes: Ricardo da Karol (Patriota-RJ), que assumiará a vaga do prefeito eleito de Campos dos Goytacazes e filho do ex-governador Anthony Garotinho, Wladimir Garotinho (PSD-RJ); e Pedro Augusto (PSD-RJ), que entra no lugar de Alexandre Serfiotis (PSD-RJ), novo prefeito de Porto Real.

Chegam à Câmara ainda Aelton Freitas (PL-MG), substituto de Margaria Salomão (PT-MG), eleita para a prefeitura de Juiz de Fora, em Minas Gerais; e Neucimar Fraga (PSD-ES), que assume o cargo deixado por Sergio Vidigal (PDT-ES), que comandará a prefeitura de Serra, no Espírito Santo.

Outros quatros suplentes chegarão à Câmara para substituir candidatos à vice-prefeitos eleitos: Deoclides Antonio Santos Neto (PDT-MA), Raimundo Gomes de Matos (PSDB-CE), Marcos Soares (DEM-RJ) e Francisco Bezerra (PROS-CE). A Câmara não informou, no entanto, quando eles tomarão posse.

Ex-secretário de Turismo do estado, Otavio Leite (PSDB-RJ), que já havia sido eleito deputado federal em legislaturas anteriores, tomou posse no sábado (2) em cerimônia virtual que contou com participação do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ). Otavio Leite entrou no lugar de Marcelo Calero (Cidadania-RJ), que assumiu como secretário de Integridade Pública na gestão do prefeito do Rio, Eduardo Paes (DEM). Otavio Leite foi empossado um dia depois dos demais por conta de atraso nos trâmites burocráticos relacionados à documentação.

Outro a assumir cadeira na Câmara no sábado (2) foi Marcos Soares (DEM-RJ), que entrou no lugar de Pedro Paulo Carvalho (DEM-RJ), nomeado Secretário de Fazenda na gestão de Paes.

