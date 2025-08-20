Quarta-feira, 20 de agosto de 2025

Esporte Em briga direta para fugir da zona do rebaixamento, Juventude vence o Vasco por 2 a 0 em partida adiada do Brasileirão

Por Redação O Sul | 20 de agosto de 2025

Nenê (foto), que teve passagem marcante por São Januário, fez o primeiro gol da partida.

Foto: Fernando Alves/ECJ

Foto: Fernando Alves/ECJ
Nenê (foto), que teve passagem marcante por São Januário, fez o primeiro gol da partida. (Foto: Fernando Alves/ECJ)

Em jogo atrasado da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Juventude derrotou o Vasco por 2 a 0 nesta quarta-feira (20), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, na Serra gaúcha. Os dois gols da partida foram marcados antes dos 20 minutos da primeira etapa. Nenê, de pênalti, e Gabriel Taliari marcam os gols do duelo das duas equipes que lutam contra o rebaixamento.

Com o resultado, o Jaconero chegou aos 18 pontos e ao terceiro jogo seguido sem derrota na Série A, entretanto, ainda segue na zona de rebaixamento, apesar de agora estar a apenas um ponto do Vasco, que ocupa a 16ª colocação com 19 pontos.

O duelo ainda marcou o retorno de Pablo Vegetti ao time titular, após o argentino cumprir suspensão na rodada passada. Nenê, que teve passagem marcante por São Januário, ainda reencontrou o ex-clube – e inclusive estufou as redes.

O Juventude abriu o placar no primeiro lance do jogo. Com 24 segundos, Lucas Piton cometeu pênalti após a bola tocar no seu braço dentro da área. Após revisão do VAR, Nenê bateu aberto, Léo Jardim acertou o canto e marcou o primeiro gol do jogo.

Ídolo da torcida cruz-maltina, o camisa 10 do Jaconero impôs a famosa “lei do ex”, mas não comemorou o gol em respeito à antiga equipe.

E não demorou muito para o time da casa ampliar. Aos 16, Gabriel Taliari recebeu na área de Batalla e bateu cruzado para fazer 2 a 0.

Já o Vasco, teve maior posse de bola no primeiro tempo, mas não conseguiu levar perigo à meta defendida por Jandrei.

Na volta do intervalo, Fernando Diniz sacou Vegetti de campo e colocou os atacantes David, GB e Léo Jacó ao mesmo tempo, mas nem mesmo a mudança surtiu efeito e o Vasco seguiu sem assustar a meta rival.  Aos 12 minutos da segunda etapa, Léo Jardim errou passe, Juventude roubou, Gabriel Taliari recebeu passe, chutou e em cima da linha Tche Tche salvou o Vasco.

O Juventude volta a campo no domingo (24/8), às 18h30, contra o Botafogo, no Estádio Alfredo Jaconi, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. No mesmo dia, o Vasco enfrenta o Corinthians, às 16h, em São Januário, também pelo Brasileirão.

Próximos jogos do Juventude

– Botafogo (C): 24/08, 18h30 (de Brasília) – Brasileirão;

– Ceará (F): 30/08, 16h (de Brasília) – Brasileirão;

– Flamengo (C): 13/09, a definir – Brasileirão.

Ficha técnica

– Escalação do Juventude: Jandrei; Reginaldo (Igor Formiga), Wilker Ángel, Abner, Alan Ruschel; Caíque (Giraldo), Jadson, Luis Mandaca, Nene (Ênio); Batalla (Gabriel Veron) e Gabriel Taliari (Matheus Babi). Técnico: Thiago Carpini.

– Escalação do Vasco: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Hugo Moura, Lucas Freitas (Victor Luis), Lucas Piton; Thiago Mendes (David), Tchê Tchê, Philippe Coutinho; Rayan, Vegetti (GB) e Nuno Moreira (Léo Jacó). Técnico: Fernando Diniz.

– Arbitragem: Matheus Delgado Candançan (SP), Daniel Luís Marques (SP), Daniel Paulo Ziolli (SP) e Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG).

 

Voo misterioso: avião da Força Aérea americana teve pouso no Brasil permitido pelas autoridades competentes, afirma Embaixada dos Estados Unidos
