Quarta-feira, 20 de agosto de 2025

Mundo Entenda o que Trump quer na Venezuela ao ameaçar a ditadura de Maduro

Por Redação O Sul | 20 de agosto de 2025

O cenário que se desenha torna mais razoável a hipótese de apoio dos EUA à alguma ação interna venezuelana. (Foto: Reprodução de vídeo)

É possível que algo aconteça na Venezuela em breve. Nesse momento, trata-se de especulação, mas algumas notícias das últimas semanas apontam na direção de alguma forma de ação, até militar, dos EUA em relação ao governo autoritário de Nicolás Maduro. Algumas possibilidades se desenham no horizonte e, por trás dessas especulações, está a visão do governo Trump em relação ao atual cenário geopolítico global.

No início do mês, o governo Trump aumentou a recompensa pela captura de Nicolás Maduro para o valor de US$ 50 milhões. Ele e parte do alto escalão de governo venezuelano são acusados pelos EUA de narcotráfico, conspiração com o narcoterrorismo e uso de armas em apoio a crimes relacionados ao tráfico. Importante destacar que tal recompensa havia sido promovida já pelo governo Joe Biden.

Maduro seria o líder do Cartel de los Soles, uma suposta organização criada na década de 1990 para traficar cocaína produzida na Colômbia via a Venezuela, controlada por altos militares corruptos, daí seu nome, já que as insígnias do generalato venezuelano são representações do Sol. Outro acusado de integrar o cartel também é procurado pelos EUA, o general Vladimir Padrino López.

Padrino López, cunhado do falecido Hugo Chávez, comanda as forças armadas venezuelanas desde 2014, incluindo uma “dispensa especial” do prazo obrigatório de ser reformado.

É provável que ele conte com mais prestígio dentro das forças armadas do que Maduro. Depois do aumento de recompensa, o governo dos EUA anunciou o envio de um operacional extra de quatro mil militares para o Caribe, para “operações contra o narcotráfico”.

Na última terça-feira, os EUA também enviaram mais três navios para a região, e a porta-voz da Casa Branca afirmou que os EUA pode usar “toda sua força” contra o “cartel narcoterrorista” de Maduro.

Asilo à opositora

No mesmo período, Maduro também viu a Colômbia asilar uma das líderes opositoras venezuelanas e o aumento das críticas vindas também da esquerda de seu país, como do Partido Comunista Venezuelano.

Como reação às ações dos EUA, Maduro anunciou a mobilização de milhões de integrantes da Milícia Bolivariana, uma força paramilitar de propósitos políticos e pouca utilidade bélica.

Com tudo isso colocado na mesa, seria possível uma invasão da Venezuela pelos EUA? Possível é, claro, mas improvável, já guerras reais não são como um videogame, são eventos bem mais complexos.

A Venezuela é um país territorialmente grande, realidade muito distante das operações militares dos EUA em países como Granada, em 1983, ou Panamá, em 1989. O cenário que se desenha torna mais razoável a hipótese de apoio dos EUA à alguma ação interna venezuelana, possivelmente por parte dos militares venezuelanos em coordenação com parte da oposição civil, especialmente os setores mais à direita.

Doutrina Monroe

Uma ação desse tipo não seria estranha na História das relações entre os EUA e a América Latina, pelo contrário, e, caso concretizada, é mais um capítulo da atual revitalização da Doutrina Monroe pelo governo dos EUA, tema já abordado aqui. Á frente da política externa está Marco Rubio, fiel crente ideológico da validade da Doutrina Monroe e das supostas benesses de uma primazia dos EUA na região.

Também se encaixa na visão de Trump de mundo, de potências que podem impor suas vontades em suas respectivas esferas de influência, onde apenas as potências importam. Mesma postura que ele possui em relação à Ucrânia e a Rússia.

E os atuais parceiros venezuelanos, como Rússia, Irã e Turquia, pouco podem fazer por Maduro, dada a realidade geográfica da distância oceânica. Ao fim do dia, Trump ainda pode dizer que, ao supostamente combater o narcotráfico, deixou o mundo mais seguro e pacífico, um homem digno, na sua mente, de um Nobel da Paz. (Filipe Figueiredo, comentarista de política internacional de O Estado de S. Paulo)

tags: em focoMundo

Navios enviados por Trump têm mais poder de fogo do que a Marinha inteira da Venezuela
https://www.osul.com.br/entenda-o-que-trump-quer-na-venezuela-ao-ameacar-a-ditadura-de-maduro/ Entenda o que Trump quer na Venezuela ao ameaçar a ditadura de Maduro 2025-08-20
