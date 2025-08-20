Mundo Navios enviados por Trump têm mais poder de fogo do que a Marinha inteira da Venezuela

Por Redação O Sul | 20 de agosto de 2025

Equipado com mísseis guiados, o destróier USS Gravely foi enviado por Trump para a costa venezuelana. (Foto: Marinha dos EUA)

A nova ameaça de Donald Trump a Nicolás Maduro, agora na forma do envio de três destróieres para perto da Venezuela, parece desenhada apenas para pressionar o ditador venezuelano. Na hipótese de o americano querer ir às vias de fato, contudo, Caracas estará com problemas.

Cada um dos navios da classe Arleigh Burke enviados é equipado com um poderoso sistema de defesa contra mísseis, o Aegis, e carrega até 96 mísseis diversos, com ênfase no modelo de cruzeiro Tomahawk —que, desde a Guerra do Golfo de 1991, é o símbolo dos ataques de precisão à distância dos Estados Unidos.

Os três navios, USS Gravely, USS Jason Dunham e o USS Sampson são da recente geração 2A da classe, esteio naval americano com 74 embarcações em serviço. Com hipotéticos 288 mísseis para uma única salva, eles projetam mais poder de fogo do que toda a Marinha venezuelana —na prática, do que toda a Venezuela.

Para efeito comparativo, o “choque e pavor” que abriu a campanha americana contra o Iraque em 2003 empregou estimados 40 Tomahawk, fora outras armas.

Isso não significa que não haja risco para as embarcações americanas em uma eventual escaramuça. Segundo o Balanço Militar de 2025, a bíblia do setor editada pelo londrino Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, Caracas tem à disposição mísseis antinavio que podem dar trabalho às defesas dos Arleigh Burke.

O país só tem duas fragatas, e elas operam antiquados modelos Otomat franco-italianos, com alcance de 180 km. Mas o perigo mora numa geração nova de mísseis iranianos de desenho chinês comprados, segundo relatos pouco confiáveis, por Maduro a partir de 2020.

São eles o moderno CM-90, com 90 km de alcance, e o C-802A, com 180 km e capacidades de manobra em voo. A questão é que ninguém sabe quantos desses modelos estão à disposição do ditador, que olhou para o exemplo de Teerã: sem poder fazer frente a Israel e EUA, o país investiu pesadamente na assimetria que mísseis antinavio e balísticos podem dar.

Esse poderio não foi testado na guerra entre iranianos e os rivais neste ano de forma completa: a teocracia optou por não escalar o combate para os mares, ciente de que já estava levando uma surra nos ares.

Caracas vive de uma fama passada na área militar. Suas capacidades foram formadas nos anos de Hugo Chávez no poder, de 1999 a 2013, em meio ao boom das commodities. O petróleo venezuelano e a briga com os EUA fez Caracas voltar-se a Moscou e, depois, a Pequim para reequipar-se.

São dessa época as estrelas de seu arsenal, que a tornaram uma reconhecida potência regional. Tanques russos T-72, caças multifuncionais Su-30 e a melhor defesa aérea do continente, com 12 lançadores S-300 de longo alcance e 53 Buk e Petchora, de média altitude.

Ela poderia talvez fazer a diferença caso Trump resolva emular seu ídolo Ronald Reagan. Em 1986, o republicano cujo retrato está pendurado perto da mesa do presidente no Salão Oval, ordenou um ataque aéreo contra o ditador líbio, Muammar Gaddafi. Deu errado e ele sobreviveu, só para ser morto anos mais tarde.

Por óbvio, essa seria uma operação aérea de assassinato, como os EUA promoveram com drone contra o mais importante general iraniano em 2018 e Trump ameaçou fazer contra o líder da teocracia, o aiatolá Ali Khamenei.

O problema todo para Maduro é a falta de manutenção e peças de reposição, devido à crise financeira do país. Com isso, estima-se que talvez só metade dos 21 Su-30 do país estejam operacionais, se tanto.

Para driblar isso, o venezuelano passou a comprar material iraniano, mais barato e de pior qualidade. Como só tem duas fragatas antigas e duas corvetas, passou a investir em barcos de patrulha com os Peyakaap-2 iranianos, que podem operar mísseis. Há ao menos quatro deles navegando.

O venezuelano tem também à disposição, isso segundo relatos não confirmados, sistemas russos costeiros Bal, com mísseis Kh-35 de 120 km de alcance.

Seja como for, o emprego de qualquer arma dessas contra os navios americanos ensejaria uma resposta potencialmente devastadora. As informações são da Folha de S. Paulo

