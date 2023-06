Geral Em briga, homem é mordido e tem parte de orelha arrancada, que acaba sendo engolida por gaivota

Por Redação O Sul | 6 de junho de 2023

Eyup Celik teve parte da orelha esquerda arrancada por mordida de rival durante uma briga em uma cafeteria de Istambul. (Foto: Reprodução)

Um homem que se envolveu numa briga em uma cafeteria em Istambul (Turquia) acabou tendo parte da orelha esquerda arrancada pelo rival. Eyup Celik, de 29 anos, disse que perdeu parte da orelha depois de tentar defender uma mulher que alegou estar sendo abusada pelo namorado.

Alparslan Seyrek, como foi identificado o agressor pelo “Daily Star”, admitiu ter mordido a orelha de Celik depois de se entregar à polícia, mas afirma que o ato foi legítima defesa.

“Estava sentado na cafeteria com a minha namorada no momento do incidente, e houve uma discussão entre nós. Afastamo-nos um pouco do café para não incomodar as pessoas. Continuamos a discutir verbalmente, enquanto Eyup Celik, que eu não conhecia antes, nos observava com sorvete na mão”, contou Alparslan sobre o caso, que está tramitando na Justiça.

Alparslan disse que confrontou Eyup, perguntando se algo estava errado, antes que a briga começasse.

“Ele me disse: ‘Não me confunda com a garota ao seu lado’ e me empurrou segurando meu peito”, continuou Alparslan. “Minha camisa rasgou, houve uma briga entre nós e caímos juntos no chão. Ele começou a pressionar meu rosto com a cabeça, então eu mordi para me livrar dela”, emendou ele.

O pior ainda estava por vir. Uma gaivota que passava pelo local acabou encontrando a parte da orelha ferida de Eyup no chão e a acabou comendo. As informações são do jornal Extra.

