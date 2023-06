Geral Operação da Polícia Federal mira quadrilha que falsifica dinheiro para vender

Por Redação O Sul | 6 de junho de 2023

As equipes desmantelaram um laboratório gráfico onde eram confeccionadas as cédulas falsas. (Foto: PF/Divulgação)

Policiais federais da força-tarefa da Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários e da Delegacia de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense (RJ), fizeram, nesta terça-feira (6), uma operação contra uma quadrilha suspeita de falsificar e vender dinheiro falso. As equipes desmantelaram um laboratório gráfico onde eram confeccionadas as cédulas falsas.

Na ação, policiais federais foram mobilizados para o cumprimento de três mandados de prisão preventiva, um mandado de prisão domiciliar e oito mandados de busca e apreensão contra os investigados, nos municípios de Duque de Caxias (RJ), Nova Iguaçu (RJ) e São João de Meriti (RJ).

No laboratório, as equipes apreenderam grande quantidade de aparatos para a falsificação de moeda: como papéis, impressoras, tintas, equipamento gráfico variado, material de acabamento e máquinas de cartão de crédito, além de cédulas falsas prontas e outras em fase de confecção.

A organização criminosa em questão utilizava as redes sociais para comercializar as notas falsas produzidas e, em sequência, enviava as encomendas com o material ilícito através dos correios.

Segundo as investigações, iniciadas em agosto de 2022, mais de mil objetos postais suspeitos de conterem moeda falsa foram enviados da região geográfica em que a organização criminosa opera, totalizando mais de 200 kg em cédulas ilícitas comercializadas.

A ação também contou com o apoio da Unidade Especial de Repressão à Falsificação de Moeda e Documentos Federais (UERF/PF), a qual é incumbida de coordenar as operações relativas à falsificação de moeda e documentos federais que sejam de atribuição da Polícia Federal.

Os investigados responderão pelos crimes de organização criminosa, moeda falsa e moeda falsa por equiparação, cujas penas somadas podem chegar a mais de 25 anos de reclusão.

Após as formalidades de praxe, os presos foram encaminhados ao sistema prisional do Estado, onde permanecerão à disposição da Justiça.

Ao todo, quatro suspeitos foram presos, com três mandados de prisão preventiva e um de prisão domiciliar cumpridos. O quarto alvo detido foi localizado no início da tarde desta terça na cidade de Itapetinga, na Bahia.

Outra operação

Em outra operação, na manhã desta terça-feira, a Polícia Federal cumpriu, em Caçapava (SP), dois mandados de busca e apreensão expedidos pela 1ª Vara Federal de São José dos Campos. A ação teve por objetivo “combater a aquisição de moeda falsa e, com isso, impedir a colocação do dinheiro falsificado em circulação no mercado, evitando prejuízos a terceiros que muitas vezes acabam lesados com esse tipo de conduta criminosa”, informou a PF.

Durante as diligências, os policiais apreenderam o celular do suspeito que será submetido à perícia técnica criminal para continuidade da investigação. O caso teve início com informações de inteligência e cruzamentos de dados que levaram a identificação de locais e pessoas vinculadas a essa atividade ilegal. O suspeito responderá pelo crime de Moeda Falsa, cuja pena pode chegar a 12 anos de reclusão.

“Delitos dessa natureza são considerados de grave potencial ofensivo pela Lei, especialmente porque atentam contra a fé pública. Agora o trabalho investigativo prossegue buscando elementos que permitam identificar a origem do dinheiro falso e a completa identidade de possíveis outros envolvidos na prática criminosa”, diz a PF.

