Por Redação O Sul | 30 de setembro de 2024

A FIT teve início no sábado (29) e se estende até terça-feira (1º). Foto: Divulgação

O governo gaúcho firmou um acordo de cooperação turística com Missiones, província argentina localizada na fronteira com o Brasil. O documento foi assinado pelo titular da Secretaria de Turismo (Setur), Ronaldo Santini, durante a Feira Internacional do Turismo (FIT), em Buenos Aires.

O convênio com Missiones visa potencializar o fluxo turístico na fronteira, fortalecendo o turismo bilateral e gerando desenvolvimento na região. Segundo dados da Embratur, quase 1,9 milhão de turistas argentinos visitaram o Brasil em 2023, dos quais 728 mil estiveram no Rio Grande do Sul. De janeiro a agosto deste ano, mais de 481 mil pessoas vindas da Argentina ingressaram no País pelo Estado.

“Precisamos fazer com que esse turismo seja um intercâmbio, com facilidade de acesso para ambas as nacionalidades”, disse Santini. “Somos todos gaúchos, temos um rio que nos une, não que nos separa. Trata-se de um grande esforço que o governador Eduardo Leite vem fazendo para divulgar o Estado dentro e fora do Brasil.”

A FIT teve início no sábado (29) e se estende até terça-feira (1º). Envolve mais de 87 mil profissionais, a maior parte composta por profissionais do setor. Na programação da feira, Santini também esteve reunido com o gerente comercial da Aerolíneas Argentinas, Leonardo Serino, para discutir a oferta de voos com destino ao Rio Grande do Sul.

