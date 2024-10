Rio Grande do Sul Universidade Federal de Santa Maria suspende aulas após surto de rotavírus na comunidade acadêmica

Por Redação O Sul | 30 de setembro de 2024

Vigilância Sanitária conduz investigação sobre água e alimentos dos dois restaurantes da UFSM. Foto: Carolina Lemos/UFSM Vigilância Sanitária conduz investigação sobre água e alimentos dos dois restaurantes da UFSM. (Foto: Carolina Lemos/UFSM) Foto: Carolina Lemos/UFSM

A Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), na Região Central do Estado, suspendeu as aulas presenciais nessa segunda (30) e terça-feira, devido a possível surto de rotavírus e gastroenterite na comunidade acadêmica. Conforme a instituição, a Vigilância Sanitária municipal conduz uma investigação sobre as condições da água e dos alimentos nos dois restaurantes do campus – ambos passaram por procedimentos de higienização e desinfecção.

Em nota oficial divulgada no domingo (29) e reiterada nessa segunda, a UFSM atribuiu caráter preventivo à medida: “Essa decisão tem como objetivo permitir a adoção de ações adequadas de proteção e o monitoramento do surto de rotavírus”.

Apesar da suspensão das aulas, os serviços essenciais continuam funcionando normalmente. A previsão é de que as atividades presenciais sejam retomadas na próxima quarta-feira (2).

Nota da UFSM

“A Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) informa que a suspensão das aulas e atividades administrativas presenciais será mantida até o dia 1º de outubro como medida preventiva para evitar a circulação de pessoas no campus.

Essa decisão visa permitir a implementação de medidas de proteção adequadas e o monitoramento do surto de rotavírus. As atividades acadêmicas poderão ser realizadas e recuperadas (respectivamente) de forma remota, utilizando as ferramentas online disponíveis. A previsão de retorno presencial é para quarta-feira (2).

Principais ações

Saúde da Casa: Atenderá prioritariamente casos relacionados a sintomas de rotavírus.

Medidas de limpeza: A gestão está intensificando a limpeza dos banheiros, especialmente no Restaurante Universitário e na Casa do Estudante.

Lanchonetes: as lancherias em funcionamento na UFSM estão sendo notificadas para aumentar as práticas de higiene e dispensar funcionários que apresentarem sintomas.

O funcionamento do Restaurante Universitário (RU) está sob análise. Reforça-se a importância da limpeza frequente das mãos, bem como de banheiros, torneiras e maçanetas, já que o contágio ocorre principalmente por contato.

O estudante que devido aos sintomas não puderam acompanhar atividades e/ou aulas na semana passada, deve procurar sua coordenação de curso para orientações do processo de Regime de Exercícios Domiciliares.

Reforça-se que pessoas sintomáticas não devem se deslocar, permanecendo em casa para evitar a disseminação do vírus. Orienta-se que o deslocamento seja feito prioritariamente para atendimento nos serviços de saúde.

A UFSM está comprometida em garantir a segurança e o bem-estar de sua comunidade acadêmica e seguirá monitorando a situação.”

2024-09-30