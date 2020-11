Bem-Estar Em busca da pele perfeita? Veja a ordem correta de aplicação dos cosméticos

A pele precisa estar bem limpa e com os poros desobstruídos para que os outros produtos sejam absorvidos. (Foto: Reprodução)

Adora fazer uma skincare mas fica confusa sobre qual produto usar primeiro? Não se preocupe mais, pois daremos o caminho das pedras para você alcançar a pele perfeita. Um passo a passo simples para ter uma rotina do dia e da noite.

Uma das primeiras coisas que precisa saber é que os produtos têm uma finalidade pela manhã e outra à noite. Ao acordar, sua pele precisa de proteção para suportar a ação dos agentes externos, como o sol e a poluição. À noite, ela precisa de recuperação.

Pensando assim, fica mais fácil ordenar sua rotina de limpeza e tratamento. Veja, a seguir, os principais cuidados que você precisa ter com sua pele diariamente e como fazê-los com a ajuda dos cosméticos, utilizando-os da forma correta.

1. Faça a limpeza

Esse é o primeiro passo para ter um resultado eficaz no skincare. A pele precisa estar bem limpa e com os poros desobstruídos para que os outros produtos sejam absorvidos e cumpram o seu objetivo.

Vale lembrar que cada tipo de pele pede um sabonete para o rosto específico. Geralmente, peles oleosas e/ou com acnes precisam ser limpas com um gel de limpeza. É importante encontrar o que mais se adequa ao seu tipo de pele.

2. Use um bom tonificante

Depois de estar com a pele bem limpa, é hora de tonificar. O tônico facial é o produto que ajudará a normalizar o pH do rosto – que costuma ser alterado pelos sabonetes – e deixar a pele pronta para receber os outros produtos.

Além disso, o tônico consegue remover impurezas mais profundas que a limpeza não alcançou. E por ter uma função adstringente, também ajuda no controle da oleosidade, fechando os poros e contraindo os vasos sanguíneos.

3. Hidrate a região dos olhos

A pele que fica em volta dos olhos é mais fina que a pele do rosto. Por isso ela precisa de cuidados específicos. É nessa região, inclusive, que as primeiras rugas começam a aparecer, então vale a pena dar atenção a ela.

Depois de cuidar da limpeza da pele, hidrate a região dos olhos com um creme específico para a área. O creme hidratante para os olhos tem componentes próprios para restaurar e ajudar a reduzir a formação das linhas finas de expressão.

4. Invista no sérum

Os séruns são produtos concentrados que tanto hidratam quanto nutrem a pele. De textura superleve, ele pode ser aplicado em pequenas quantidades, pois espalham com facilidade.

Por ser um concentrado, é recomendado que seja utilizado na pele limpa, para que seja amplamente absorvido. Pesquise sobre o mais adequado para o seu tipo de pele e não deixe ele de fora da sua rotina de beleza.

5. Alimente a pele com vitamina C

O queridinho da pele perfeita é a vitamina C. Além de dar vitalidade e estimular a produção de colágeno, ela protege contra os danos do sol. Atualmente, no mercado, há diversos tipos desse antioxidante.

É possível encontrar versões em creme ou em sérum, combinada com outros ativos, como o ácido hialurônico, ou concentrada. Vale saber com o dermatologista a melhor verão para sua pele.

6. Hidrate-se e tenha uma pele perfeita

Toda pele precisa de hidratação, inclusive as oleosas! Portanto, a aplicação do hidratante é um dos passos mais importante da rotina. Sua função dar proteção à pele e combater o ressecamento.

De manhã, opte por um hidratante do tipo sérum, por ser mais leve. À noite, invista em um enriquecido com outros princípios ativos, para recuperar a pele. Mas se sua pele for bastante oleosa, procure por produtos indicados para esse tipo de pele; com efeito mate, por exemplo.

7. Nunca esqueça do protetor solar

Para finalizar os cuidados com pele pela manhã: protetor solar! Além de proteger dos efeitos maléficos do sol, ele protegerá do envelhecimento precoce e do câncer de pele. O protetor solar deve ser o último produto a ser usado.

Se o seu hidratante ou base já tiver um bom protetor solar, não é preciso usá-lo novamente. Mas fique atento se o FPS (fator de proteção solar) desses cosméticos atende às suas necessidades.

Atenção! Entre a aplicação de um produto e outro, espere uns 10 a 15 minutos. A pele do rosto precisa absorver bem os nutrientes contidos no produto aplicado antes de receber outros.

Rotina para a noite

Ao final do dia, sua pele precisará de alguns cuidados. Retirar completamente a maquiagem é o primeiro deles. Então, invista em um bom demaquilante, ou água micelar (no caso de peles oleosas), para que não fique nenhum resíduo.

Em seguida, repita a rotina da manhã, lavando bem o rosto, tonificando, cuidando da área dos olhos, aplicando um antioxidante e finalizando com o hidratante facial. Ao criar esse hábito, será mais fácil alcançar a tão sonhada pele perfeita.

