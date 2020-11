Bem-Estar Festas de final de ano: como reunir família e amigos de forma segura

É necessário repensar a disposição dos convidados na mesa. (Foto: Reprodução)

Já é Natal! As prateleiras dos supermercados estão tomadas por panetones, chocotones e enfeites natalinos. As pessoas estão começando a se planejar para as festas de final de ano, porém, com uma preocupação extra: como garantir a segurança dos convidados dentro de casa em plena pandemia?

Para entender melhor quais medidas de distanciamento e precauções devem ser tomadas dentro de casa, conversamos com um médico e uma arquiteta, que dão dicas de como reduzir o risco de contágio da Covid-19.

Hebert Fernandes, infectologista do Hospital Ibiapaba e professor de Medicina de Barbacena alerta: “a Covid-19 ainda não está sob controle, o que implica, necessariamente, em observar as medidas preventivas: uso de máscara, distanciamento social e higienização das mãos.”

O uso da máscara tem se provado uma das medidas mais efetivas contra a transmissão do vírus, por isso, é importante que nas festas ela só seja retirada na hora da refeição. Fernandes indica manter uma distância de, ao menos, 1,5 m entre outras pessoas, principalmente em locais que não são muito arejados e podem provocar uma situação de superdisseminação do vírus.

É importante também higienizar as mãos com frequência, seja com álcool gel ou com água e sabão. “Quando higienizamos as mãos, a cápsula de gordura que envolve o vírus é destruída, e reduzimos ainda mais a capacidade de transmissão”, comenta o infectologista.

O número de convidados das festas devem ser planejado de acordo com o ambiente onde elas serão realizadas. É ideal que em ambientes fechados, com pouca ventilação, tenham menos pessoas, enquanto ambientes abertos podem comportar mais familiares e amigos.

Hebert avisa: “reuniões familiares, principalmente no momento da ceia, são consideradas grandes oportunidades de transmissão, uma vez que as pessoas não estarão usando máscaras e provavelmente estarão conversando mais efusivamente. Conversar em tons mais baixos e garantir o distanciamento de pelo menos 1,5 m, combinado a um ambiente arejado, pode diminuir o risco de contágio.”

Dessa forma, a decoração e a disposição do ambiente podem ser aliadas na luta contra a transmissão do coronavírus. A arquiteta Carina Korman, do escritório Korman Arquitetos, recomenda: “distanciamento entre as mesas são essenciais, e manter o ambiente aberto, ou ao ar livre é o ideal.”

A profissional orienta a seguir a premissa do “menos é mais”, na hora de decorar. “Dessa forma, é bom evitar decorações que as pessoas queiram tocar e interagir, para evitar o contato em superfícies que possam ser infectadas.” Fernandes completa: “sem dúvida, um ambiente bem preparado é fundamental para reduzir o risco.”

Para quem receberá muitos convidados e não poderá garantir o distanciamento de pelo menos 1,5 m na hora da ceia, Carina dá uma dica de ouro: distribuir a disposição de assentos pelos ambientes da casa, separando os convidados em grupos menores.

Pré e pós-festa

Hebert dá algumas recomendações para quem já está planejando as reuniões de final de ano. O médico explica: “em hipótese alguma pessoas que apresentem sintomas, sejam casos confirmados de Covid-19 ou tenham realizado contato próximo de um caso deve ir para as festividades.”

No pós-festa, é interessante realizar o auto-isolamento caso apresente alguns sintomas da doença. Na hora de voltar para casa, as recomendações seguem as mesmas, desde o início da pandemia: higienizar o sapato e, se possível, não entrar com ele, a roupa deve ser trocada e, preferencialmente, as pessoas devem tomar banho antes de circularem em suas casas.

Limpeza

A casa deve ser preparada para receber mais pessoas. Por isso, é interessante que uma limpeza geral seja feita em todos os ambientes, para evitar, não apenas a disseminação da Covid-19, mas também a de outros vírus e bactérias.

Frascos com álcool gel devem ser disponibilizados para os convidados, para que a higienização das mãos seja realizada com frequência. A dica de Fernandes é deixar recipientes espalhados pelos ambientes.

Na hora de servir a ceia, Carina recomenda não usar o mesmo utensílio para pegar as comidas. “Caso forem servidas em um buffet, o ideal é ter apenas uma pessoa servindo todo mundo, mas caso isso não seja possível, luvas de plástico podem ser usadas para se servir.”

Na hora de escolher a louça para ser servida, é interessante que um pano com álcool ou algum outro produto seja usado para esterilizá-la. Na hora de lavar os pratos, copos e talheres, a lava louças pode ser uma aliada, para quem a tem.

