Por Redação O Sul | 12 de setembro de 2020

Tricolor gaúcho está em décimo-primeiro lugar na competição. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio)

Em busca de sequência no caminho de recuperação iniciado na última quarta-feira (2 a 0 sobre o Bahia), o Grêmio recebe o Fortaleza neste domingo (16h), na Arena, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. Os preparativos foram encerrados na manhã deste sábado com um treino tático sob o comando de Renato Portaluppi.

Ele poderá contar com duas novas opções: o recém-contratado lateral-esquerdo Diogo Barbosa (ex-Palmeiras) e o atacante Ferreira, que renovou contrato nesta semana. Ambos têm condições de jogo e estão à disposição.

Já os desfalques ficam por conta do meia Matheus Henrique, expulso no último jogo, assim como o zagueiro Kannemann, que teve confirmada uma lesão muscular na coxa esquerda. O defensor gremista também ficará de fora do confronto da próxima quarta-feira (16), fora de casa, contra o Universidad Católica do Chile.

O duelo deste domingo envolve duas equipes em posições não muito distantes na tabela do Brasileirão. Ambos somam 11 pontos, mas o Grêmio ocupa o décimo-primeiro lugar e o Fortaleza está em oitavo, devido aos critérios de qualificação: o time cearense tem uma vitória a mais.

Aniversário

Nesta terça-feira (15), o Grêmio completa 117 anos de fundação. Devido à pandemia de coronavírus, o clube planejou uma programação especial para seus torcedores, por meio de uma programação quase que inteiramente virtual, já a partir desta segunda, com hasteamento da bandeira e sessão solene do Conselho Deliberativo, ambas em transmissão no site oficial do Tricolor.

Já para o dia seguinte estão previstos shows on-line do músico Renato Borghetti, banda Vera Loca e o cantor Vitor Kley. A lista completa de eventos – que prossegue até o dia 27 – pode ser conferida em www.gremio.net.

