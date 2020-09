Futebol O Inter enfrenta nesta domingo o Goiás, fora de casa, em duelo para manter a liderança isolada no Brasileirão

Por Redação O Sul | 12 de setembro de 2020

O técnico Eduardo Coudet (ao fundo) completou 46 anos neste sábado. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

Com o desafio de manter a liderança isolada no Campeonato Brasileiro (20 pontos), o Inter já está em Goiânia (GO), onde volta a entrar em campo às 18h deste domingo (13), pela décima rodada do torneio. O adversário da vez é o Goiás (5 pontos), último colocado na tabela e que jogará em casa, no Estádio da Serrinha.

O técnico Eduardo Coudet – completando 46 anos – comandou durante a manhã deste sábado no centro de treinamentos do Parque Gigante o último treino antes do embarque, realizado à tarde. Na programação, exercícios técnicos e táticos no gramado, além de testes com algumas alternativas para a escalação.

Libertadores

Transcorridos seis meses desde o último duelo pela Libertadores (o tumultuado Grenal que terminou em 0 a 0 na Arena tricolor, em 12 de março), o Colorado retoma a sua participação na próxima quarta-feira (16), no estádio Beira-Rio, pela terceira rodada da fase de grupos. O visitante é o América de Cali (Colômbia).

Na sexta-feira passada, o Saci divulgou a lista atualizada de inscritos na competição continental. Ao todo, são 40 nomes. A relação completa pode ser conferida no site oficial do clube – www.internacional.com.br.

Dentre as novidades do time gaúcho estão o recém-contratados atacantes Abel Hernandez (uruguaio) e Yuri Alberto. Também inclui jogadores que estariam em processo de saída do clube, segundo fontes extraoficiais, como o atacantes William Potker e o meia Martín Sarrafiore, bem como o volante Rodrigo Dourado, que não atua desde julho de 2019, por conta de uma lesão no joelho esquerdo.

