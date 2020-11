Esporte Em busca de mais uma vitória no Brasileirão, o Grêmio enfrenta o Ceará neste sábado

Por Redação O Sul | 13 de novembro de 2020

Equipe treinou estratégia e bolas paradas. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

O grupo de jogadores do Grêmio encerrou na tarde desta sexta-feira (13) a preparação para o jogo contra o Ceará, neste sábado (14), na Arena. No CT Luiz Carvalho, o técnico Renato Portaluppi definiu os onze atletas que iniciam o jogo e trabalhou movimentos táticos e situações de bola parada.

A sessão desta sexta foi dividida em três momentos. No primeiro deles, os atletas fizeram um trabalho de ativação com o preparador físico Márcio Meira. Na sequência foi a vez do técnico Renato indicar o time que começa a partida e realizar um treinamento tático. Com os onze jogadores posicionados, o treinador orientou movimentos e jogadas de defesa e ataque. Em paralelo, os auxiliares Alexandre Mendes e Victor Hugo Signorelli comandaram um treino técnico com os demais atletas.

Antes do apito final, a comissão reuniu o grupo e deu atenção às jogadas de bola parada defensiva e ofensiva e, também, cobranças de pênalti. Entre os cobradores estava o novo camisa 10 do Grêmio, Jean Pyerre. Autor do segundo gol da vitória na Copa do Brasil sobre o Cuiabá, cobrando pênalti, o meio-campista veste, desde quinta (12), o número dos craques. E em entrevista coletiva que concedeu no início da tarde, Jean falou sobre a confiança transmitida no gesto de Renato.

“Foi um diálogo rápido. A gente conversou. Como ele mesmo falou, ele queria me dar essa responsabilidade, também para mostrar o valor que eu tenho no grupo. São coisas que a gente sempre conversou. Foi um sinal, uma forma que ele achou para mostrar o valor que ele vê em mim, dentro do grupo. Eu fiquei muito contente, fico muito grato. Era algo que sempre sonhei, usar a 10 no profissional do Clube. É muito gratificante para mim”, comemorou Jean.

Grêmio e Ceará se enfrentam na Arena a partir das 19h deste sábado. Oitavo colocado na tabela, com 30 pontos, o Tricolor pode entrar na zona de classificação à Libertadores em caso de vitória e, dependendo dos resultados da rodada, se aproximar dos líderes do Brasileirão.

