Esporte Verstappen volta a ser o mais rápido no 2º treino do GP da Turquia, e Hamilton fica em quarto

Por Redação O Sul | 13 de novembro de 2020

Max Verstappen, da RBR, no GP da Turquia de 2020. (Foto: Getty Images)

Em mais um treino marcado pela dificuldade dos pilotos em controlar os carros pela baixa aderência do asfalto, Max Verstappen voltou a fazer o melhor tempo na segunda sessão para o Grande Prêmio da Turquia de Fórmula . O holandês da RBR cravou 1m28s330 na sua volta mais rápida e superou o surpreendente segundo colocado Charles Leclerc em 0s401. Valtteri Bottas terminou em terceiro com a primeira Mercedes, enquanto Lewis Hamilton, que pode ser heptacampeão na Turquia.

Completaram os dez mais rápidos, da quinta à décima colocações, Alexander Albon (RBR), Daniil Kvyat (AlphaTauri), Pierre Gasly (AlphaTauri), Sebastian Vettel (Ferrari), Lance Stroll (Racing Point) e Lando Norris (McLaren).

O terceiro treino livre será disputado a partir das 6h deste sábado (14), enquanto a classificação está prevista para as 9h. O SporTV2 transmite as duas sessões ao vivo.

Baixa aderência

Apesar de os tempos terem melhorado no segundo treino, os pilotos continuaram com muita dificuldade para controlar os carros devido à baixíssima aderência do novo asfalto de Istambul e à baixa temperatura, próxima dos dez graus.

Com a baixa aderência, os carros escorregaram muito nas curvas, e isso fez com que os pneus tivessem granulação, com a borracha esfarelada atrapalhando ainda mais o contato com o solo. Charles Leclerc e Lando Norris reclamaram bastante pelo rádio.

RBR x Ferrari

Em xeque na RBR, Alexander Albon dominou a primeira metade do treino, baixando constantemente seus tempos. Até os 40 minutos, o tailandês foi o único a fazer um tempo inferior a 1m30s. Albon se revezou na liderança com Leclerc e Vettel, que andavam bem com a Ferrari.

Com 50 minutos de treino, Verstappen se posicionou em segundo, a 0s007 de Albon, e logo depois assumiu a liderança, baixando da casa de 1m29. A disputa seguiu, e Leclerc recuperou o primeiro lugar, com 1m28s731, mas o holandês baixou mais ainda, para 1m28s330.

Mercedes na dela

Tanto Lewis Hamilton como Valtteri Bottas tiveram um desempenho discreto para os padrões da Mercedes durante a temporada 2020. Os dois pilotos só colocaram os pneus macios na segunda metade do treino e claramente ficaram preocupados com a simulação de corrida – o ritmo em condições de corrida se mostrou melhor do que o das equipes rivais.

Entrosamento na Williams

A Williams não marcou nenhum ponto no campeonato, mas os pilotos George Russell e Valtteri Bottas mostraram que estão entrosados. Pelo menos nas rodadas… Isso porque os dois rodaram em diferentes pontos da pista ao mesmo tempo! Ambos conseguiram seguir no treino.

