Grêmio Em busca de recuperação no Campeonato Brasileiro, Grêmio recebe o Fortaleza na tarde deste domingo

Por Redação O Sul | 13 de maio de 2023

Compartilhe esta notícia:











A partida é válida pela quinta rodada do Brasileirão e ocorre em São Paulo Foto: Portal O Sul Tricolor gaúcho ocupa o 11º lugar na tabela. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Portal O Sul

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Após a goleada de 4 a 1 para o Palmeiras na semana passada, o Grêmio entrará buscará a recuperação no Campeonato Brasileiro ao enfrentar em casa o Fortaleza, a partir das 16h deste domingo (14). Uma vitória sobre os cearenses (em sétimo lugar na tabela, com 9 pontos) pode aproximar o Tricolor gaúcho (décimo-primeiro, com 7 pontos) do G-4, conforme os resultados paralelos da sexta rodada.

O técnico Renato Portaluppi comandou na manhã desse sábado o último treino antes da concentração para o duelo. Sob portões fechados à imprensa, a sessão de trabalhos teve a sua primeira parte voltada à parte física e a segunda etapa com foco no aspecto tático.

Em uma lista com destaque para o retorno do atacante Suárez (após ser poupado no jogo contra o Palmeiras), roram relacionados para o confronto os seguintes atletas:

– Goleiros: Brenno e Gabriel Grando.

– Laterais: Cuiabano, Reinaldo e Thomas Luciano.

– Zagueiros: Bruno Alves, Bruno Uvini, Gustavo Martins, Kannemann e Natã.

– Volantes: Felipe Carballo, Lucas Silva, Mila, Pepê e Villasanti.

– Meias: Bitello, Cristaldo, Gustavinho, Nathan e Vina.

– Atacantes: André Henrique, Galdino, Luis Suárez e Zinho.

Trânsito e transporte

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) informa o esquema de trânsito e transporte público para os torcedores que acompanharão a partida na Arena (Zona Norte), com portões serão abertos às 14h. Serão disponibilizadas duas linhas especiais de ônibus e uma de lotação a partir do início da tarde:

– Ônibus T2.3 (Transversal 2 Arena): um total de quatro coletivos sairão da parada junto ao Shopping Praia de Belas a partir das 13h10min. Na volta pós-jogo, oito veículos articulados partirão do terminal da avenida Padre Leopoldo Brentano, com destino ao mesmo ponto de partida.

– Ônibus F04 (Futebol Arena): são cinco veículos partindo do Largo Glênio Peres (Centro Histórico) em direção ao estádio, com a primeira viagem às 14h. Depois do jogo, oito ônibus farão o trajeto de volta, com embarque na avenida Padre Leopoldo Brentano.

– Lotação 60.4 (Parque Humaitá): a linha terá micro-ônibus partindo desde as 14h no terminal da rua Sete de Setembro (Centro Histórico) em direção à avenida A.J. Renner (Zona Norte). Para o retorno, o embarque será realizado na avenida Padre Leopoldo Brentano.

Outra opção de transporte é o Trensurb. Os torcedores que utilizarem a linha de trem urbano deverão desembarcar na estação Anchieta (Zona Norte), distante do estádio gremista cerca de 1,5 quilômetro (dez minutos de caminhada).

Já para quem for de carro ou motocicleta é preciso estar atento aos bloqueios que serão realizados no trânsito duas horas antes do jogo. As mudanças no trânsito abrangerão o acesso à Arena pela alça da Rodovia do Parque (BR-448) e na avenida Padre Leopoldo Brentano.

Após o jogo, quem deixar o veículo no estacionamento “E1” (com saída pelos portões 3, 4 e 5) e no E2 será direcionado obrigatoriamente para a rodovia BR-448, no sentido Porto Alegre-Canoas. Quem optar pelo estacionamento com saída pelos portões 1 e 2 será direcionado para a avenida Voluntários da Pátria.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/em-busca-de-recuperacao-no-campeonato-brasileiro-gremio-recebe-o-fortaleza-na-tarde-deste-domingo/

Em busca de recuperação no Campeonato Brasileiro, Grêmio recebe o Fortaleza na tarde deste domingo

2023-05-13