Esporte Em busca de um atacante, Real Madrid tem lista com mais de dez nomes

Por Redação O Sul | 30 de maio de 2023

Compartilhe esta notícia:











Real procura um substituto para o craque Benzema. Foto: Reprodução Real procura um substituto para o craque Benzema. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Após uma temporada sem o título da La Liga e da Champions League, o Real Madrid pretende se reforçar na janela de verão para melhorar o desempenho em 2023/24. O primeiro objetivo do clube merengue no mercado é a contratação de um centroavante para ser a sombra ou substituir Karim Benzema, em uma possível saída. E alguns nomes conhecidos no futebol mundial estão nesta lista.

Segundo o jornal espanhol Marca, internamente o Real Madrid ainda não sabe se vão contratar um atacante jovem que possa colher os frutos no futuro ou um centroavante mais pronto que chegaria para jogar de imediato. Contudo, a tendência é que o clube merengue contrate um jogador para ser referência no ataque, já que em 2024 a equipe terá Endrick, do Palmeiras, à disposição.

Na atual lista de possíveis reforços estão os nomes de Harry Kane, do Tottenham, Roberto Firmino, do Liverpool, Julián Álvarez, do Manchester City, Marcus Thuram, do Borussia Mönchengladbach, Joselu, do Espanyol, Gonçalo Ramos, do Benfica, Hojlund, da Atalanta, Kai Harvertz, do Chelsea, Kolo Muani, do Eintracht Frankfurt, Osimhen, do Napoli, e Adeyemi, do Borussia Dortmund.

Quem tem chamado mais atenção é o inglês Harry Kane. O interesse do Real Madrid na contratação do atacante de 29 anos não é de hoje, mas o clube merengue sempre esbarra na pedida do Tottenham, que não quer ver seu ídolo longe do time. Contudo, agora, o Real pretende voltar a intensificar as negociações pelo camisa 10 dos Spurs.

Saída de Benzema

O principal motivo pelo qual o Real Madrid está intensificando uma busca por um centroavante é a possível saída de Benzema nesta janela. De acordo com o jornal As, o atacante francês teria recebido uma oferta saudita de 400 milhões de euros (R$ 2,1 bilhões, na cotação atual) por um contrato de dois anos. Além disso, o camisa 9 seria Embaixador da Copa do Mundo de 2030.

Vinícius Júnior

No dia 21, quando foi vítima de ofensas racistas cometidas por torcedores do Valencia no duelo contra o Real Madrid, Vinícius Júnior publicou um texto em que indicava uma possível saída do clube. Mas de acordo com o jornal espanhol As, o atacante decidiu que cumprirá o contrato com a equipe merengue, que vai até 2027.

De acordo com o jornal, Vini Jr. comunicou a decisão de permanecer diretamente ao presidente do Real Madrid, Floriano Pérez.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/em-busca-de-um-atacante-real-madrid-tem-lista-com-mais-de-dez-nomes/

Em busca de um atacante, Real Madrid tem lista com mais de dez nomes

2023-05-30