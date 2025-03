Rio Grande do Sul Em Canoas, homem é preso após colocar soda cáustica em água de empresa

Por Redação O Sul | 27 de março de 2025

Vídeo mostra o momento exato em que o homem manipula o produto e o coloca no bebedouro. Foto: Reprodução Vídeo mostra o momento exato em que o homem manipula o produto e o coloca no bebedouro. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Um homem de 31 anos foi preso em flagrante, na manhã desta quinta-feira (27), após colocar soda cáustica em bebedouros da empresa em que é funcionário. O caso ocorreu no bairro Industrial, em Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre.

A Brigada Militar foi acionada depois que uma segunda pessoa na empresa passou mal ao ingerir a água disponíveis aos funcionários. Um outro empregado já havia se queixado sobre a água.

Um vídeo registrado pelas câmeras de segurança do local mostra o momento exato em que o homem manipula o produto e o coloca no bebedouro. As vítimas estão bem e não correm risco de vida, segundo informações fornecidas pela própria empresa. Os envenenados ainda serão ouvidos pela Polícia Civil.

Os atentados contra os funcionários ainda estão sob investigação e a polícia já dispõe de imagens do autor manipulando e inserindo algum líquido nos bebedouros da empresa. O suspeito foi preso em flagrante pelo crime de envenenamento de água potável, que é previsto na legislação como hediondo, com pena de prisão de 10 a 15 anos.

O Instituto Geral de Perícias, após requisitado, por meio de peritos e papiloscopistas, atendeu ao local e realizou diversas coletas. A partir da análise de engenheiros químicos da empresa foi constatado que o líquido era soda cáustica.

A Polícia Civil ainda não sabe a motivação do crime. O preso apresentou sua versão dos fatos e, após os procedimentos na delegacia, foi encaminhado ao sistema prisional. As informações são do portal de notícias CNN Brasil.

